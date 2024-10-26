Є прильоти і загиблі: РФ запустила по Україні майже 100 ракет і дронів - скільки збили

Коротко:
- Скільки ракет і дронів атакували Україну в ніч на 26 жовтня
- Скільки повітряних цілей вдалось збити
Російські окупанти у ніч на 16 жовтня завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього, Сил оборони виявили та супроводили 98 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 98 ворожих повітряних об'єктів, серед яких:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, випущені з території Криму;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору Брянської області, РФ;
- 2 ракети невстановленого типу з Білгородської області, РФ;
- 91 ворожий БПЛА, запущений з районів Курська та Орла, РФ.
Атака ворога відбивається авіацією, зенітно-ракетними військами, підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що станом на 12:00 було підтверджено збиття 44 ударних БПЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.
Один БПЛА покинув повітряний простір України в напрямку Білорусі, а ще 44 російських безпілотники втрачено локаційно, з них один – у повітряному просторі України.
"Бойова робота триває! Інформація оновлюється. Не ігноруйте повітряну тривогу!", - закликали в Повітряних силах ЗСУ.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни застосовують нові тактики під час атак дронами на українські міста, зокрема Київ. Вони діють хвилями: перші хвилі змушують українські мобільні групи маневрувати, що створює "коридори" для подальших ударів. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
25 жовтня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск балістичних ракет з Криму.
Аналітики Defense Express також зазначають, що росіяни змінюють тактику використання дронів-камікадзе "Шахед", додаючи в атаки значну кількість хибних цілей.
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