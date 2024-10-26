Є прильоти і загиблі: РФ запустила по Україні майже 100 ракет і дронів - скільки збили

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 44 ударних БпЛА, ще 44 дрони - локаційно втрачені, відбиття повітряної атаки Росії на Україну триває.

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Росія вдарила по Україні дронами і ракетами - атака РФ триває / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Скільки ракет і дронів атакували Україну в ніч на 26 жовтня

Скільки повітряних цілей вдалось збити

Російські окупанти у ніч на 16 жовтня завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього, Сил оборони виявили та супроводили 98 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 98 ворожих повітряних об'єктів, серед яких:

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3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, випущені з території Криму;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору Брянської області, РФ;

2 ракети невстановленого типу з Білгородської області, РФ;

91 ворожий БПЛА, запущений з районів Курська та Орла, РФ.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Атака ворога відбивається авіацією, зенітно-ракетними військами, підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що станом на 12:00 було підтверджено збиття 44 ударних БПЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Один БПЛА покинув повітряний простір України в напрямку Білорусі, а ще 44 російських безпілотники втрачено локаційно, з них один – у повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється. Не ігноруйте повітряну тривогу!", - закликали в Повітряних силах ЗСУ.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни застосовують нові тактики під час атак дронами на українські міста, зокрема Київ. Вони діють хвилями: перші хвилі змушують українські мобільні групи маневрувати, що створює "коридори" для подальших ударів. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

25 жовтня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск балістичних ракет з Криму.

Аналітики Defense Express також зазначають, що росіяни змінюють тактику використання дронів-камікадзе "Шахед", додаючи в атаки значну кількість хибних цілей.

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