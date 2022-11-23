'Трясеться підлога': у Криму прогриміла серія потужних вибухів

У Криму повідомили про серію вибухів / pixabay.com

У захопленому російськими окупантами Криму у середу, 23 листопада, прогриміла ціла серія потужних вибухів.

Вибухи були чутні на сході півострова, в районі Євпаторії. Про це місцеві жителі повідомляють в Telegram-каналах.

За словами очевидців, вибухи були чутні в районі старого міста. Підкреслюється, що коливання відчувалися навіть у житлових будинках.

"Набережна Терешкової Євпаторія чути вибух сильний. Євпаторія, район старого міста, чути багато сильних вибухів, підлога трохи трясеться. Що це?",- пишуть кримчани.

Зазначимо, що за деякими даними, ймовірно, причиною вибухів є навчання російських окупантів на полігонах.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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