У страшній аварії під Кропивницьким загинули троє дітей: поверталися зі змагань

В аварії загинув і водій авто / Фото prm

На трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода, в якому загинули чотири людини, троє з них - діти.

Трагічна аварія сталася вночі 1 листопада, повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сталося зіткнення легкового і вантажного автомобілів, в результаті чого загинули чотири людини, з них три дитини (2005-го, 2009-го і 2010-го р.н.)", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, діти поверталися зі змагань з карате.

читайте також"Я - мажор, ви - бомжі": спливли шокуючі факти про винуватця смертельної ДТП у Харкові"Сталося лобове зіткнення. За попередньою інформацією, воно сталося після того, як один з водіїв виїхав на зустрічну смугу. Діти поверталися зі змагань з карате. Ділянка траси не відноситься до небезпечних. За нашою інформацією діти - не родичі між собою. Загинув і водій", - повідомили сайту "Сегодня" в МВС.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася масштабна ДТП, жертвою якого стала одна людина - 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Ще троє пасажирів автомобілів-учасників аварії отримали травми різного ступеня тяжкості.