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Україна знищує "Шахеди" новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі

Руслана Заклінська
6 травня 2025, 22:25
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Україна використовує одну з найбільш передових технологій сучасної війни для збитття "Шахедів", розповів Зеленський.
Україна знищує 'Шахеди' новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі
Україна використовує передову технологію для захисту від "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Зеленського:

  • Україна збиває російські "Шахеди" за допомогою дронів-перехоплювачів
  • Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни
  • Україна максимально розвиватиме цей напрямок

Україна захищає своє небо від російських "Шахедів" за допомогою однієї з найсучасніших військових технологій — дронів-перехоплювачів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, цього дня відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було порушено кілька ключових тем. Зокрема, йшлося про стабільність фінансового забезпечення для українських військових. Доповідь на цю тему зробив міністр фінансів Сергій Марченко.

відео дня

"Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Окрему увагу на Ставці приділили темі протидії повітряним загрозам з боку РФ. Президент наголосив, що питання збиття "Шахедів" стає все більш актуальним і стратегічно важливим.

"Важлива тема, яка була сьогодні на Ставці – захист українського неба, а саме – збиття "Шахедів", зокрема, за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів", - сказав Зеленський.

Україна знищує 'Шахеди' новітньою зброєю: Зеленський розкрив деталі
БпЛА Shahed / Інфографіка: Главред

Президент доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активізувати роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити фінансування виробництва саме таких дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що Україна максимально розвиватиме цей напрямок.

"Ми будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - додав він.

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Як повідомляв Главред, Україна активно працює над розробкою власної балістичної зброї. За словами Зеленського, головна мета - максимально швидко завершити цей процес.

Також у грудні минулого року полковник Вадим Сухаревський повідомив, що Україна володіє лазерною зброєю "Тризуб", здатною збивати літаки на висоті понад 2 км. Україна стала п’ятою країною у світі, що має таку технологію.

Крім того, Україна може розробити потужнішу систему ППО, ніж Patriot, і з більшою дальністю, ніж SAMP/T. Наразі Україна шукає партнерів серед європейських компаній.

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Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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