Третя доза щеплення в січні і новий спалах COVID-19: Україна продовжує боротьбу з вірусом

В Україні понад 40% дорослого населення вакцинувалися від коронавірусу - Радуцький / Getty

Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерної вакцинації третьою дозою щеплення проти COVID-19 в середині січня 2022 року. Щеплення рекомендуватимуть групам ризику. Захід не пов'язаний з новим штамом Омікрон. Держава готується до нової хвилі коронавірусу наприкінці зими - початку весни і очікує на меншу кількість ускладнень у зв'язку з вакцинацією більше 40% дорослого населення країни двома дозами щеплення. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Як повідомляє Суспільне, бустерну вакцинацію в Україні планують запустити в середині січня наступного року. Ініціатива не пов'язана з появою нового штаму COVID-19 Омікрон.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня для груп ризику. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", - сказав Радуцький.

За його словами, за даними на 7 грудня в країні не було встановлено випадків нового штаму Омікрон. Є відомості, згідно з якими Омікрон більш заразний, але не провокує такого важкого перебігу захворювання, як варіант Дельта. Однак таким даним бракує точності.

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"Сьогодні є дані не дуже погані, на кшталт "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято як офіційне", - зазначив він.

Також парламентарій додав, що МОЗ вже готується до нового спалаху COVID-19 в Україні наприкінці зими. Наступна хвиля повинна бути не такою критичною для країни, тому що більше 40% дорослого населення вакциновані. Сплеск захворюваності очікується наприкінці зими - на початку весни.читайте такожВ Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі менше

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. У нас вже сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка, за всіма прогнозами, почнеться наприкінці зими — на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", - розповів нардеп.

Також він додав, що чим більше вакцинованих, тим менше має бути ускладнень. МОЗ, у свою чергу, продовжує підготовку лікарень для допомоги людям у важких випадках захворюваності на коронавірус.

"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде настільки інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадянам України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - підкреслив Михайло Радуцький.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В МОЗ у листопаді заявили про статистику, за даними якої кожен третій житель України вакцинувався проти COVID-19. У відомстві фіксували зростання попиту на щеплення від коронавірусу і прогнозували продовження підвищеного попиту на вакцинацію і надалі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що показники щодо вакцинації від коронавірусу в Україні у листопаді стрімко зросли. За минулий місяць зробили 7,1 млн щеплень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні не буде масової обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Однак у МОЗ мають намір і надалі розширювати список професій, для працівників яких вакцинація проти COVID-19 буде обов'язковою.

Раньше МОЗ розширило список професій, працівники яких повинні вакцинуватися в обов'язковому порядку. Серед них опинилися співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівники підприємств критичної інфраструктури. Рішення набуде чинності 9 грудня.