"Треба єдиний український кулак": військовий розповів, коли закінчиться війна

Україна буде повністю звільнена від російських окупантів, але для цього потрібно виконати певні умови. Про це в інтерв’ю Главреду розповів український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України Михайло Блащук.
Він зазначив, що для повноцінного звільнення України народу потрібно об’єднатися та показати "єдиний потужний кулак".
"Закінчиться війна тоді, коли, я думаю, не залишиться таких людей, які будуть підтримувати Росію, тоді закінчиться війна. Коли всі будуть розмовляти нашою українською милозвучною мовою, підтримувати всі наші українські традиції. І коли люди будуть всі разом, коли ми будемо разом відбивати міста наші, які окупанти окупували. Просто треба зробити український єдиний кулак і вдарити по тих російських окупантах і відбити їх до свого дому. І хай вони там сидять, нам не потрібна їхня земля, нам потрібна наша земля і наші люди", - сказав Михайло Блащук.
Він також додав, що Маріуполь швидко буде очищений від ворожих військових, як тільки з російського полону будуть визволені всі морські піхотинці.
"Маріуполь можна буде звільнити тільки тоді, коли повернуться всі морські піхотинці, всі наші хлопці з полону. Тоді ми зберемось всі і покажемо, хто там був", - пояснив Блащук.
Хто такий Михайло Блащук
Михайло Блащук - український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України. Від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув понад 7 місяців.
Нагадаємо, український військовий Михайло Блащук переконаний, що окупанти не змогли б захопити Маріуполь, якби у бійців ЗСУ було достатньо важкого озброєння. Також він зазначив, що серйозні проблеми на фронті утворилися саме через російську авіацію, яка працювала 24/7.
Він також розповів про важкі бої в Маріуполі у перші тижні повномасштабної війни. Тоді окупанти обстрілювали позиції українських військових "Градами", мінометами, танками та авіацією. У той період загинула велика кількість українських військових.
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