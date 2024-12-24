Трампу доведеться змусити Путіна: у Зеленського розкрили перспективи можливих перемовин

Основні тези Подоляка:
- Трамп не погодиться "грати у сценарій Путіна"
- Путін спробує виторгувати собі "право вбивати"
Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що кремлівський диктатор Володимир Путін перебуває в ірраціональному розумінні реальності та буде стверджувати що завгодно, аби не зазнати поразки у війні проти України.
Він також зазначив, що наступний президент США Дональд Трамп, ймовірно, захоче отримати якісь "дивіденди" від зустрічі з Путіним, а також від реалізації сценарію, який він планує запропонувати Кремлю.
"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна, і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", - зауважив Подоляк для "РБК-Україна".
Радник керівника ОПУ вважає, що Путін спробує виторгувати собі "право вбивати і перерозподіляти впливи", а також повноваження на переформатування міжнародного права.
"Я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з Путіним вести переговори… навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдино можливий сценарій – твій сценарій. Ну, тобто, сценарій Трампа, приміром, є єдино можливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу", – підсумував Михайло Подоляк.
Мирні переговори з Росією - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про плани на перемовини з Путіним і розкрив деталі. За словами канцлера, мета подібних розмов із Путіним "завжди буде дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію і вивести війська".
У Білому домі зробили гучну заяву про мирні переговори України та РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконаний Джо Байдена Майкл Карпентер. У Білому домі прокоментували перспективи початку мирних переговорів України.
Стало відомо про таємні переговори Києва та Москви. За даними видання агентства Reutersвідомо, що Київ і Москва провели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.
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