Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан

Про що йде мова:
- Чому ЄС звернувся до Азербайджану
- Чи досягли згоди Україна та Росія
Київ і Москва провели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.
За даними видання, Євросоюз і Україна звернулися до Азербайджану з проханням допомогти організувати перемовини з Росією про угоду, термін дії якої завершується цього року.
За даними джерел, переговори між енергетичними компаніями України та Росії тривали майже рік.
Керівники компаній зустрічалися з високопоставленими представниками української сторони 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.
Однак, як зазначає Reuters, сторонам не вдалося дійти згоди щодо умов угоди.
Транзит газу з Росії до Європи через Україну - головні новини
Як повідомляв Главред, в кінці листопаду Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну. Таким чином обсяги постачань газу до Європи з РФ знизяться на п'яту частину.
Тепер Словаччина погрожує Україні через російський газ. Фіцо офіційно попередив Україну про "серйозний конфлікт" у випадку припинення транзиту.
Однак, попри все, ЄС таки готовий завершити транзит палива РФ через Україну. Ба більше, вже є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів.
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Контракт на транзит газу між Росією та Україною
30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.
Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.
Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."
Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.
Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.
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