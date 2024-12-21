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Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан

Даяна Швець
21 грудня 2024, 14:45
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Переговори між компаніями України та Росії тривали майже рік.
Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан
Газовий конфлікт залишається невирішеним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йде мова:

  • Чому ЄС звернувся до Азербайджану
  • Чи досягли згоди Україна та Росія

Київ і Москва провели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.

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За даними видання, Євросоюз і Україна звернулися до Азербайджану з проханням допомогти організувати перемовини з Росією про угоду, термін дії якої завершується цього року.

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан
Газопроводи з РФ до Європи / Инфографика: Главред

За даними джерел, переговори між енергетичними компаніями України та Росії тривали майже рік.

Керівники компаній зустрічалися з високопоставленими представниками української сторони 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.

Однак, як зазначає Reuters, сторонам не вдалося дійти згоди щодо умов угоди.

Транзит газу з Росії до Європи через Україну - головні новини

Як повідомляв Главред, в кінці листопаду Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну. Таким чином обсяги постачань газу до Європи з РФ знизяться на п'яту частину.

Тепер Словаччина погрожує Україні через російський газ. Фіцо офіційно попередив Україну про "серйозний конфлікт" у випадку припинення транзиту.

Однак, попри все, ЄС таки готовий завершити транзит палива РФ через Україну. Ба більше, вже є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів.

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Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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