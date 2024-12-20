Мирні переговори України з РФ: у Білому домі зробили гучну заяву

Україні знадобиться додаткова військова допомога, переконаний Майкл Карпентер.

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У США прокоментував можливість переговорів України з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада

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Україна повинна мати можливість підійти до переговорів

Україні знадобиться додаткова військова допомога

У Білому домі прокоментували перспективи початку мирних переговорів України з країною-агресором РФ.

З відповідною заявою виступив високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена Майкл Карпентер в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконаний він.

"Це насамперед означає зупинити руйнування на Донбасі. І принаймні стабілізувати ці лінії... Це займе час, це перейде на 2025 рік і потребуватиме більше ресурсів. Україні знадобиться додаткова військова допомога", - сказав представник Білого дому.

Водночас він стверджує - ідея про те, що росіяни в сильній позиції є хибною, адже кількість знищених і поранених росіян сягнула 600 тис. за 2,5 роки війни.

"І, звісно, російська економіка - інфляція збільшується, відсоткові ставки становлять 21% і можуть підвищитися. Тож Росія не на висоті. Але незважаючи на це, нам доведеться забезпечити Україну ресурсами, щоб вона змогла перемогти", - додав Карпентер.

Раніше повідомлялося про те, що в переговорах України і РФ посередником може стати Китай. Ідею Дональда Трампа щодо залучення Китаю в Білому домі не вважають божевільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення - продовжувати війну чи вести переговори про мир. Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Раніше глава ОП України Андрій Єрмак повідомив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України, повідомляв Главред.

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Хто такий Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому, американський дипломат, який працював послом Сполучених Штатів в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в адміністрації Байдена, пише Вікіпедія.

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