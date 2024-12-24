В Україні оголосили штормове попередження: де буде сніг на Різдво

У багатьох областях України буде погана видимість через туман.

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Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря впаде до -5 градусів

Де синоптики прогнозують дощ та сніг

Погода в Україні 25 грудня буде теплішою, але зі снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 24 грудня та 25 грудня у багатьох областях України очікується сильний туман з видимістю 200-500 м. Він може ускладнити рух транспорту. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Різдво в Україні буде зі снігом. Мокрий сніг прогнозують 25 грудня у навколокарпатських областях, а через вплив південного циклону на півдні будуть дощі.

Температура повітря в Україні не буде низькою. На півдні очікується до +9 градусів. У ніч на Різдво похолоднішає до -3 градусів на заході. На Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: ventusky

Погода 25 грудня

В Україні 25 грудня буде хмарно. У цей день мокрий сніг очікують у більшості західних областей, на півдні та у Криму буде дощ. У цей день очікується туман на території північних областей, а на заході буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На півдні очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 2-7° тепла, в Криму вдень до 10°. В Карпатах сніг, температура протягом доби 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 25 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: meteoprog

Погода 25 грудня у Києві

У Києві 25 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Синоптики прогнозують туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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