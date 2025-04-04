У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

Наразі триває робота з розроблення механізму, як контролювати дотримання режиму тиші, зазначив Єрмак.

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Україна прагне повного припинення вогню, сказав Єрмак / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

Що сказав Андрій Єрмак:

Україна демонструє абсолютну прозорість позиції

Україна прагне до повного припинення вогню

Українська сторона продемонструвала своє прагнення до повного припинення вогню, але Росія такого бажання не поділяє. І американці це побачили. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНІАН.

Зокрема, Єрмак відповів на запитання, чи є в американської сторони розуміння того, що саме Росія не бажає миру після двох раундів зустрічей у Саудівській Аравії.

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"Думаю, що так. І я думаю, що головними підсумками зустрічі в Джидді та зустрічі в Ер-Ріяді є те, що в американської сторони немає жодних питань до України. Україна демонструє свою абсолютну прозорість позиції, абсолютну адекватність. І тому, ми вважаємо, що дійсно, сьогодні повне припинення вогню - це дійсно те, до чого ми прагнемо, і це логічно і правильно", - наголосив Єрмак.

Водночас, за його словами, цього на сьогодні не підтримує російська сторона.

"І ми вважаємо, що саме така сильна позиція і тиск на Росію з боку американців, і з боку інших партнерів - це той шлях, яким треба йти", - зазначив Єрмак.

Водночас у нього запитали, наскільки успішно поки що вдається відстежувати дотримання домовленостей про перемир'я на морі та в енергетиці.

"На жаль, сьогодні такого чіткого механізму моніторингу та контролю немає. Ми вважаємо, що саме американська сторона має всі можливості для того, щоб це здійснювати. І це треба не тільки моніторити і контролювати, а й розуміти, що відбувається, якщо це порушується? Сьогодні це відбувається в такому режимі, що щодня військові мають факти порушення російською стороною. І ми передаємо цю інформацію американській стороні, передаємо іншим партнерам, і очікуємо від них дійсних кроків щодо тиску на Росію", - повідомив Єрмак.

Він додав, що наразі ведеться робота з розробки механізму, як контролювати дотримання режиму тиші.

"Без цього дуже важко говорити, що це працює", - сказав Єрмак.

Також у нього запитали про те, чи заплановані наступні раунди переговорів про припинення вогню.

"Конкретних дат поки що немає. Думаю, що незабаром ці розмови - насамперед наші розмови з американцями, будуть продовжені. Що стосується зустрічей, я думаю, що незабаром вони продовжаться", - сказав Єрмак.

Припинення вогню між Україною та РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа розчарована затягуванням переговорів Кремлем і визнає, що припинення вогню між Україною і Росією до Великодня (20 квітня) не буде. За даними The Telegraph, у Білому домі обговорюють, як посилити тиск на Москву і Київ, щоб домогтися угоди.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь із Росією можна вже найближчими тижнями або місяцями, якщо посилити тиск на агресора. Під час робочого візиту до Чернігівської області він зазначив, що хоча Україна, Європа та США мають різні погляди на окремі питання, вони єдині в прагненні до якнайшвидшого завершення війни.

Крім цього, президент Дональд Трамп заявив, що "повного припинення вогню" можна досягти вже скоро. Водночас Кремль висуває умови, зокрема - скасування українського указу про заборону переговорів.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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