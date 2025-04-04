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Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

Руслана Заклінська
4 квітня 2025, 16:39оновлено 4 квітня, 17:21
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Трамп стверджує, що тривають "дуже добрі розмови" щодо врегулювання війни в Україні.
Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою
Трамп вважає, що Зеленський і Путін готові укласти угоду / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот з відео в YouTube, kremlin.ru

Ключові тези Трампа:

  • Зеленський і Путін готові домовитися про припинення вогню
  • Тривають дуже добрі розмови щодо України й Росії

Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін готові укласти угоду про припинення вогню в Україні. У перемовинах між сторонами вже є зрушення. Про це заявив журналістам президент США Дональд Трамп на борту літака, прямуючи з Вашингтона до Маямі.

За його словами, між сторонами вже відчутні зрушення у перемовинах щодо війни в Україні. Водночас Трамп розкритикував Європу, заявивши, що їй не вдалося досягти прогресу у відносинах із Кремлем. Він підкреслив, що нинішній стан діалогу обнадіює.

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"Він готовий укласти угоду", - сказав Трамп, маючи на увазі президента Зеленського.

Також президент США уточнив, що розмовляв з Володимиро Зеленським "не так давно".

"І я думаю, що Путін готовий піти на угоду", - зазначив Трамп.

На прохання прокоментувати візит до США представника РФ Кирила Дмитрієва Трамп заявив, що не обговорює конкретних осіб.

"Просто скажу, що наразі ведуться дуже добрі розмови щодо теми Україна - РФ", - додав він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Припинення вогню між Україною та РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа розчарована затягуванням перемовин Кремлем і визнає, що припинення вогню між Україною та Росією до Великодня (20 квітня) не буде. За даними The Telegraph, у Білому домі обговорюють, як посилити тиск на Москву і Київ, щоб домогтися угоди.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що припинити вогонь з Росією можна вже в найближчі тижні чи місяці, якщо посилити тиск на агресора. Під час робочого візиту на Чернігівщину він зазначив, що хоча Україна, Європа та США мають різні погляди на окремі питання, вони єдині в прагненні до якнайшвидшого завершення війни.

Крім цього, президент Дональд Трамп заявив, що "повного припинення вогню" можна досягти вже скоро. Водночас Кремль висуває умови, зокрема — скасування українського указу про заборону переговорів.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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