Якого завершення війни в Україні хоче Трамп: генерал-майор назвав головну ідею

Обраний президент США хоче зробити Америку великою, але не розуміє важливого нюансу, вважає Віктор Ягун.

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Віктор Ягун пояснив, яким бачить завершення війни Трамп / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, facebook.com/DonaldTrump

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун пояснив, у якому завершенні війни зацікавлений обраний президент Дональд Трамп і чи корелюється його бачення з бажаним для України варіантом.

"Трампу просто потрібно, щоб не було цієї війни, щоб США не витрачали кошти на Україну", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

За його словами, головне завдання Трампа - зробити Америку великою.

"Але він не розуміє, що Америка сама по собі, у своєму власному соку, не буде великою. Без геополітичних успіхів на Близькому Сході, Європейському континенті, Далекому Сході, у Тихоокеанському регіоні США великими не будуть. Трамп занадто зациклений на бізнесових моментах", - зазначив він.

Ягун висловив сподівання, що з появою більш-менш адекватних радників у політиці Трампа з'явиться якась геополітична складова.

"Також сподіваюся на систему противаг і стримувань, яка була побудована в США багато років тому і яка буде тримати будь-яку непередбачувану людину в певних рамках", - додав він.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Плани Трампа щодо завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.

Пізніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Раніше стало відомо, що у Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів. Зазначається, що американські чиновники створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вважає, що мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня.

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