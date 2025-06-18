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Трамп фактично відкрив шлях масованим атакам РФ, забравши зброю в України - WP

Даяна Швець
18 червня 2025, 12:30
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Представник СБУ наголосив на терміновій потребі в нових рішеннях проти дронів-камікадзе типу "Shahed", інакше масовані атаки стануть щоденними.
Удар по Киеву 17 июня, Дональд Трамп
Рішення адміністрації Трампа послабили захист Києва/ Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скрін з відео

Ключові відповіді WP:

  • Що сталося після перекидання снарядів із США
  • Як відмова у зброї вплинула на ситуацію в Києві

У ніч з 16 на 17 червня Київ зазнав масштабного ракетно-дронового удару з боку Росії. Це сталося після того, як Сполучені Штати передали на Близький Схід партію з 10 тисяч боєприпасів, призначених для боротьби з безпілотниками - ті самі, що раніше мали надійти в Україну. Про це інформує джерело в Службі безпеки України у коментарі The Washington Post.

Представник СБУ наголосив, що нестача саме недорогих або малих ракет, які використовуються для знищення дронів, критично послаблює оборону країни. Це особливо небезпечно з огляду на інтенсивність ворожих атак: російські війська запускають сотні дронів під час кожного обстрілу.

відео дня

"Вони забрали всі ці боєприпаси. Вони були надзвичайно важливими. Нам потрібно якомога швидше знайти нове рішення проти Shahed. Інакше така ситуація буде повторюватися щодня", - зауважив співрозмовник видання.

Своєю чергою, експерт Українського інституту стратегічних досліджень Микола Бієлісков звернув увагу, що зміна напрямку постачання боєприпасів у регіон Близького Сходу позбавляє Україну належного захисту саме тоді, коли Росія адаптує свої методи ведення війни, роблячи удари дедалі руйнівнішими.

Атака на Київ 17 червня - останні деталі

Як писав Главред, в ніч на 17 червня російські війська здійснили атаки ударними безпілотниками по Києву та кількох областях України, через що в країні було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що РФ вдарила по Києву 175 дронами та 16 ракетами. Найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах.

На жаль, у ДСНС повідомили, що, станом на 18 червня, кількість жертв зросла. Загалом з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку в Солом'янському районі вилучено тіла 17 осіб.

Більше важливих новин:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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