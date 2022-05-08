Армія України розбиває війська РФ у Запорізькій області: ворог несе втрати - ОВА

ЗСУ продовжують бої з військами Росії в Україні / Фото Reuters

Війська Росії на Запорізькому напрямку за минулу добу активних бойових дій не проводили. Однак успішні контрнаступальні дії вели сили оборони України. Під час бойових зіткнень вбили 142 російських військових, 183 поранені. Знищено 4 ворожих танки, 4 реактивні системи залпового вогню Град, дві 122-міліметрові самохідні артилерійські установки 2С1 Гвоздика, один 120-міліметровий міномет, 14 ББМ. Також збито два БПЛА типу Орлан-10. Про це заявили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє пресслужба ОВА, статистичні дані вказують на те, що українські військові проводять ефективні контрнаступальні дії. За минулі 24 години вбили 142 російських військових, ще 183 отримали поранення.

читайте такожОкупанти РФ у Запорізькій області катували і вбили українця: перед смертю він відкрив по них стрілянинуТакож окупанти зазнали втрат і у військовій техніці. Зокрема, за добу знищили 4 танки, 4 РСЗВ Град, дві 122-міліметрові самохідні артилерійські установки 2С1 Гвоздика, один 120-міліметровий міномет, 14 бойових броньованих машин, одна з яких – БММ Тигр. Крім того, відомо, що українські захисники збили два БПЛА типу Орлан-10.

Підкреслюється, що жителів тимчасово захоплених Росією територій попереджають про можливі провокації ворога 9 травня.

Ситуація у Запорізькій області

У Генеральному штабі ЗСУ раніше заявили, що у Запорізькій області війська Росії наступали в районі міста Оріхів. В результаті вони зазнали великих втрат. Більше сотні вбитих військових 1-го армійського корпусу були доставлені до центрального моргу тимчасово захопленої Горлівки.

Співробітники ДБР за містом Мелітополь викрили у Запоріжжі російського військового льотчика. Його підозрюють у роботі на Росію. Під час перевірки осіб, які заїхали в Україну напередодні російського нападу, було встановлено, що російський військовий льотчик останні роки регулярно приїжджав до близьких родичів до Запоріжжя. Його підозрюють у тому, що він приїхав з метою проведення диверсійно-розвідувальної діяльності за завданням Росії.

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