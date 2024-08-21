Часів Яр буде приреченим за однієї умови: експерт поділився важливим прогнозом

Для окупантів дуже важливий Покровськ, бо там надважлива дорога Мирноград – Краматорськ, каже Нарожний.

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Якщо не вдасться втримати Покровськ, Часів Яр – приречений / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Наразі на Покровському напрямку армія РФ зосередила всі свої боєздатні підрозділи. Якщо не вдасться втримати Покровськ у Донецькій області, то буде приречений і Часів Яр. Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Radio NV".

За його словами, наразі українські військові не можуть переламати динаміку, яка склалася на цій ділянці фронту. Зокрема, росіяни мають перевагу за рахунок великої кількості ударів КАБами.

"Все здається таким, що це питання часу, коли бої будуть на околицях Покровська. Другий напрямок, де вони так само тиснуть, – це Воздвиженка, село поблизу Покровська", – наголосив експерт. відео дня

Він підкреслив, що для окупантів дуже важливий Покровськ, бо там надважлива дорога Мирноград – Краматорськ. Цією трасою відбувається значна частина постачання до Часового Яру.

"Якщо вони її обріжуть, то залишиться дорога лише через Слов’янськ. Про неї теж не можна сказати, що вона абсолютно безпечна. Якщо росіяни зможуть порізати нашу логістику, тут без варіантів – тоді Часів Яр приречений. Буде питанням часу, коли з нього доведеться відходити, бо забезпечувати там бійців не вийде", – сказав Нарожний.

Він також висловив сподівання, що таки вдасться зупинити ворога на підходах до Покровська, як це сталося під Часовим Яром.

"Ми розуміємо, що у ворога часу на такий тиск залишилося приблизно місяць. Чому? Тому що приблизно на початку вересня хвиля мобілізованих людей, які потрапили до війська після ухвалення закону про посилення мобілізації, вони саме почнуть надходити на фронт", – підкреслив військовий експерт.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, незважаючи на активні дії ЗСУ в Курській області, російські війська не послабили свій тиск на Часів Яр. Окупанти намагаються прорватися через оборонні рубежі, застосовуючи тактику малих піхотних груп.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук раніше говорив, що росіяни намагаються форсувати мікрорайон Канал у місті Часів Яр в Донецькій області. Українські захисники стримують і не дають просунутися окупантам.

Командир 3-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Ацтек" повідомляв, що ситуація в районі Часового Яру різко змінилася. Він звертав увагу, що наразі там не спостерігається посилення російських військових дій.

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