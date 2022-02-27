Росія погрожує падінням 500-тонної МКС на мирних жителів США та Європи

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін погрожує падінням 500-тонної МКС на США або Європу через введення США санкцій проти Росії у сфері високих технологій / відкриті джерела

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін почав погрожувати падінням міжнародної комічної станції МКС на США або Європу.

На його думку ймовірність обвалення на землю 500-тонної конструкції значно підвищується з введенням США санкцій проти Росії.

Йдеться про американську заборону на продаж в РФ продукції у сфері високих технологій, а також про скорочення російського імпорту високотехнологічної продукції.

На думку Рогозіна, яку він висловив у своєму Twitter-акаунті, санкції США вдарять по аерокосмічній промисловості РФ в цілому, і по космічній програмі зокрема. Що в свою чергу може привести до непоправних наслідків.

"Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти і падіння на територію США або Європи? Ще є варіант падіння 500-тонної конструкції на Індію і Китай. Ви хочете їм загрожувати такою перспективою? Над Росією МКС не літає, тому всі ризики - ваші.

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А ви готові до них? Панове, ви коли санкції плануєте, перевіряйте тих, хто їх генерує, на предмет хвороби Альцгеймера. Про всякий випадок. Щоб уникнути того, що ваші санкції впадуть вам на голову. Причому не тільки в переносному сенсі, тому поки ще по-партнерськи пропоную вам не поводитися як безвідповідальний геймер, та дезавуювати заяву про "санкції Альцгеймера", - пише він.

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