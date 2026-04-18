Що відомо про особу "київського стрільця": сусіди розкрили несподівані подробиці

Важливо:
- Сусіди говорять про зловмисника як про спокійну та виховану людину
- Чоловік жив сам — квартиру він придбав близько десяти років тому
Чоловік, який відкрив стрілянину і взяв людей у заручники в Голосіївському районі Києва, не викликав у сусідів жодних підозр.
Одна з мешканок будинку охарактеризувала його як спокійну та виховану людину.
Сусідка на ім'я Анна розповіла журналістам, що знала його лише побіжно, але відразу впізнала на відео з місця події в супермаркеті. За її словами, він виглядав звичайною, стриманою людиною, завжди ввічливо вітався, носив рюкзак і не прагнув спілкування.
"Він такий, дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь там бандит. Завжди з рюкзаком... завжди вітається. Особливо з людьми не спілкувався – привітався і пішов", – розповіла киянка.
Жінка також зазначила, що чоловік жив один — квартиру він придбав близько десяти років тому, і сім'ї у нього, за її даними, не було. Вона припускає, що в район він міг переїхати вже після початку бойових дій на сході України.
