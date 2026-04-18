Що відомо про особу "київського стрільця": сусіди розкрили несподівані подробиці

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 20:39
Зловмисник виглядав як звичайна, стримана людина, завжди ввічливо вітався, носив рюкзак і не прагнув спілкуватися.
  • Сусіди говорять про зловмисника як про спокійну та виховану людину
  • Чоловік жив сам — квартиру він придбав близько десяти років тому

Чоловік, який відкрив стрілянину і взяв людей у заручники в Голосіївському районі Києва, не викликав у сусідів жодних підозр.

Одна з мешканок будинку охарактеризувала його як спокійну та виховану людину.

Сусідка на ім'я Анна розповіла журналістам, що знала його лише побіжно, але відразу впізнала на відео з місця події в супермаркеті. За її словами, він виглядав звичайною, стриманою людиною, завжди ввічливо вітався, носив рюкзак і не прагнув спілкування.

"Він такий, дядько інтелігентний. Ніколи не скажеш, що він якийсь там бандит. Завжди з рюкзаком... завжди вітається. Особливо з людьми не спілкувався – привітався і пішов", – розповіла киянка.

Жінка також зазначила, що чоловік жив один — квартиру він придбав близько десяти років тому, і сім'ї у нього, за її даними, не було. Вона припускає, що в район він міг переїхати вже після початку бойових дій на сході України.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.

Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.

Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Дитина кругла сирота: стрілок розстріляв всю сім'ю у Києві

Дитина кругла сирота: стрілок розстріляв всю сім'ю у Києві

"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

