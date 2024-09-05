Путін втратив шанс: прорив ЗСУ в Курській області розкрив велику проблему РФ

Кремлівський диктатор зараз може поставити всіх під рушницю, або в Росії повториться сценарій 1917 року.

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Ні народ ні чиновники не чинили опору в Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот, скрін з DeepState

Вже майже місяць, як ЗСУ зайшли на територію Курської області на взяли під контроль десятки населених пунктів. З цього часу ворогу так і не вдалося вибити українські сили зі своїх земель.

І зараз навряд чи окупантам у цьому допоможе навіть оголошення мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, такий хід міг би допомогти країні-агресору Росії змінити ситуацію, але зараз вже пізно.

"Протриматись на дефіциті особового складу три-чотири місяці неможливо. Нова хвиля мобілізації в РФ за якістю буде значно нижче, ніж попередня. У ту хвилю мобілізації рекорд становив три тижні – вже за три тижні з моменту оголошення мобілізації ми побачили на фронті перших мобілізованих. Але це був резерв першої черги, таких можна було без підготовки кидати в бій. А зараз піде резерв другої черги, а це ті, кого треба готувати, ті, хто нормативи виконують на слабку трійку", - пояснив він. відео дня

Жданов наголошує, що Курська операція в цілому відкрила агресора Росію не з найкращої сторони, адже місцеве населення не пішло в ополчення, щоб захистити навіть власний дім, а місцева влада на правоохоронці просто втекли.

Яскравим прикладом цього є місто атомників Курчатов, де зараз залишилося близько 200 людей, а поліція та адміністрація покинули місто. Єдині, хто там працюють - приватні фірми, які риють окопи навколо Курської АЕС. Однак вони на цьому просто заробляють гроші.

"У Курській області немає того, що було у нас 2022 року, коли утворилася Територіальна оборона. Згадайте Тероборону північно-східних областей - про неї легенди складалися, коли ці люди громили російські війська. Путін не може сказати: "Вставай, країна величезна!" Тому що у відповідь йому країна скаже: "Та пішов ти! Ти "СВО" почав, ось ти й закінчуй. Ми хочемо миру"", - наголошує експерт.

Росіяни і бурхливо реагують навіть коли в їхню сторону летять дрони, чи сунуть війська вони одразу запитують, а де ж російська ППО та армія. У них зовсім інше ставлення, ніж в українців.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нещодавно предизент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують поповнювати обмінний фонд для України і витісняти війну на російську територію, коментуючи успіхи українських сил у Курській області.

Раніше Зеленський заявляв, що Курська операція може вплинути на ситуацію на Покровському та Торецькому напрямку, де "можливе зменшення загострення через зменшення кількості російських військ".

Нагадаємо, ЗСУ продовжують не тільки просуватися вглиб Росії, але й знищувати її бойовий потенціал. Так на днях у Курській області було знищено ще одну колону російських збройних сил, а також понтонну переправу.

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