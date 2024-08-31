Війна на території РФ: Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ в Курській області

Президент і головнокомандувач ЗСУ обговорили операцію українських сил у Курській області.

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Олександр Сирський доповів президенту ситуацію на фронті / колаж: Главед, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

Щодоби на фронті відбувається майже 200 боїв, зараз важливо завдавати ворогові максимальних втрат і відповідати на всі російські удари, заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Сьогодні говорив із головкомом. Покровський напрямок - найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже дві сотні боїв щодоби по всьому фронту. І найважливіше зараз - завдавати окупанту максимальних втрат і відповідати на всі російські удари", - сказав глава держави у вечірньому відеозверненні.

Президент і головнокомандувач ЗСУ також обговорили операцію в Курській області. За словами глави держави, "ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України і витісняємо війну на російську територію".

відео дня

"Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів і сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам", - додав Зеленський.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Нагадаємо, Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. Про це йдеться в повідомленні CNN. Армія довела, що заслуговує на швидшу військову підтримку від Заходу.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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