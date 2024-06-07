Територіальних поступок РФ не буде: Зеленський заявив, що Україна виграє війну

Сьогодні президент виступив перед Національними зборами Франції та заявив, що Україна вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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Володимир Зеленський 7 червня виступив перед Національними зборами Франції / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 червня, виступив перед Національними зборами Франції. Він заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни з країною-агресором РФ. За його словами, це лише дасть паузу Росії перед новою війною.

"Чи може Путін виграти війну? Ні, тому що ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, тому що ніяких ліній для зла не існує - як 80 років тому, так і зараз", - сказав Зеленський.

Він додав, що "якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною".

"Гітлер долав лінію по лінії, так само це робить сьогодні Путін", - заявив глава держави.

Зеленський упевнений, що Україна виграє війну

Президент висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну.

За його словами, Україна вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а отже - Франція. Я впевнений у цьому, так само як і Франція. Франція вірила у свободу, коли "День Д" ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги, був неминучий", - сказав глава держави.

Варто зазначити, що члени Національних зборів Франції зустрічали президента України стоячи. Виступ Зеленського кілька разів переривався оплесками.

Дивіться відео - Виступ Володимира Зеленського перед Національними зборами Франції:

Візит Зеленського до Франції - останні новини

Президент Володимир Зеленський 6 червня прибув до Парижа. Поїздка Зеленського збіглася з 80-річною річницею висадки союзників у Нормандії. Примітно, що Париж не покликав на подію російського диктатора Володимира Путіна, хоча і дозволив участь у заходах російської делегації.

7 червня українського лідера прийме в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. У Макрона запланована також особиста зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.

Тим часом президент Франції підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. Водночас іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

Макрон також оголосив, що Україна отримає в рамках чергового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5.

Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Що таке D-Day D-Day ("день Д") - це день початку найбільшої в історії воєн десантної операції. Рівно 72 роки тому війська США, Британії та Канади висадилися в Нормандії, розпочавши найбільшу в історії воєн десантну операцію. 6 червня 1944 року о 6 годині 30 хвилин війська США, Британії та Канади висадилися на пляжах французької Нормандії та вступили в бій із Вермахтом. До того моменту в тилу німецьких військ діяли десантники, перекинуті більш ніж на 800 літаках і планерах. Гітлер очікував вторгнення союзників до Франції, проте завдяки майстерно проведеній кампанії дезінформації його вдалося переконати в тому, що в Нормандії буде завдано лише відволікаючого удару, а головний послідує в районі Кале. Тому нацисти не перекинули підкріплення в Нормандію в перші критичні дні бою, що дало змогу союзникам закріпитися на узбережжі і почати планомірно розширювати плацдарм. До кінця червня союзники мали у Франції вже 850 тисяч солдатів і почали розвивати наступ на Париж і Нідерланди. За цю операцію Дуайт Ейзенхауер отримав від радянського уряду орден Суворова Першого ступеня. У 1953 році він став президентом США.

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