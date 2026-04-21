"Це серйозна проблема": тривожний прогноз щодо ймовірності нових терактів в Україні

Важливе із заяв Ступака:
- Якщо зловмисник діє поодинці, зрозуміти його практично неможливо
- Якщо ж мова йде про групу осіб, їх виявити легше
Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував питання про те, наскільки правоохоронці сьогодні здатні запобігати подібним інцидентам, особливо в умовах війни, на кшталт того, що нещодавно стався в Києві.
"На жаль, у повній мірі — ні. Це велика проблема для правоохоронних органів у всьому світі. Неважливо, чи це США, чи Китай — випадки з так званими "одинаками" надзвичайно складно передбачити", — підкреслив він у коментарі Главреду.
Експерт каже про те, що якщо зловмисник діє поодинці, зрозуміти, що у нього в голові, практично неможливо.
"Єдине — якщо він починає демонструвати наміри: розповідає комусь про свої плани, активно готується, наприклад, постійно відвідує тир і розстрілює велику кількість патронів. Тоді це може привернути увагу", — пояснив він.
За словами співрозмовника, якщо ж мова йде про групу осіб, їх виявити легше — взаємодія між людьми залишає більше слідів.
"Але "одинаки" — це завжди найбільший виклик. Людина може бути абсолютно адекватною, а потім у певний момент — через стрес, емоційний зрив або зовнішній тригер — різко змінити поведінку", — додав Ступак.
Теракт у Києві - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.
Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.
Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
