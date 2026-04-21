"Це серйозна проблема": тривожний прогноз щодо ймовірності нових терактів в Україні

Олексій Тесля
21 квітня 2026, 23:37
Якщо зловмисник діє самостійно, зрозуміти, що у нього на думці, практично неможливо, пояснив Іван Ступак.
Українців попередили про небезпеку нових терактів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Ступака:

  • Якщо зловмисник діє поодинці, зрозуміти його практично неможливо
  • Якщо ж мова йде про групу осіб, їх виявити легше

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував питання про те, наскільки правоохоронці сьогодні здатні запобігати подібним інцидентам, особливо в умовах війни, на кшталт того, що нещодавно стався в Києві.

"На жаль, у повній мірі — ні. Це велика проблема для правоохоронних органів у всьому світі. Неважливо, чи це США, чи Китай — випадки з так званими "одинаками" надзвичайно складно передбачити", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт каже про те, що якщо зловмисник діє поодинці, зрозуміти, що у нього в голові, практично неможливо.

"Єдине — якщо він починає демонструвати наміри: розповідає комусь про свої плани, активно готується, наприклад, постійно відвідує тир і розстрілює велику кількість патронів. Тоді це може привернути увагу", — пояснив він.

За словами співрозмовника, якщо ж мова йде про групу осіб, їх виявити легше — взаємодія між людьми залишає більше слідів.

"Але "одинаки" — це завжди найбільший виклик. Людина може бути абсолютно адекватною, а потім у певний момент — через стрес, емоційний зрив або зовнішній тригер — різко змінити поведінку", — додав Ступак.

Теракт у Києві - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.

Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.

Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

21:54Війна
Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

21:35Україна
В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

21:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

Гороскоп на завтра, 22 квітня: Терезам - радість, Стрільцям - труднощі

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

Останні новини

00:52

Погода в Києві готує сюрприз: названо терміни різкого похолодання

00:26

Про соду й оцет можна забути: пральна машина засяє чистотою завдяки двом продуктам

00:07

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворитВідео

21 квітня, вівторок
23:37

"Це серйозна проблема": тривожний прогноз щодо ймовірності нових терактів в Україні

23:03

Експерти закликали ніколи не кричати на котів: причина, про яку мало задумуютьсяВідео

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
22:59

"Потрібно готуватися": експерт озвучив прогноз щодо ситуації на Сумщині

22:44

Кущі згинатимуться від соковитих плодів помідорів: одна добавка до ґрунту створить дивоВідео

21:54

РФ накопила дрони та ракети: українців попередили про загрозу масованої атаки

21:35

Туапсинський НПЗ у вогні: Reuters про потужні удари дронів, які зупинили завод

Реклама
21:31

Куди діваються шкарпетки після прання: місця, де техніка "ховає" речі

21:25

В Україні фіксують масштабний збій в роботі "Київстару": що кажуть в компанії

21:09

Лише три знаки зодіаку мають "шосте чуття" — хто вони

21:06

Все вирішиться в наступні 24 години: у ЄС заявили про термінові кроки для України

20:33

Мокрий сніг, дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

20:31

В Україні знайшли "сліди Божої Матері": загадка, яку не можуть пояснитиВідео

20:29

У Кабміні розкрили сценарій швидкого вступу України до ЄС і назвали терміни

20:10

Де зберігали гроші в радянські часи: незвичні методи захисту сімейних капіталів

19:58

У Європейському департаменті МВФ високо оцінили зусилля НБУ у боротьбі з інфляцією, - ЗМІ

19:41

Андрій Бєдняков розповів про розлучення: які стосунки у ведучого з екс-дружиною

19:35

Ціни різко зростуть: названо терміни помітного подорожчання товарів

Реклама
19:33

Весна ставить підніжку: Дніпропетровщину накриють заморозки, коли чекати "мінус"

19:10

Коваленко пояснив, чому заяви РФ про захоплення Луганщини — це фейкПогляд

19:08

Путін заявив про сценарій завершення війни проти України - що сказав

18:55

Теракт у Києві: суд обрав запобіжні заходи, яке покарання чекає поліцейських

18:54

Як часто можна відвідувати цвинтар: релігійні канони та маловідомі правила

18:50

Емоції зашкалюють: собака плаче, коли господарі читають лист від попередньої родини

18:46

На врожай квасолі годі й сподіватись: які культури категорично не можна садити поруч

18:26

Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

18:10

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:00

Одна ложка при пересадці: простий метод, що врятує розсаду від стресу та хворобВідео

17:56

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з доставщиком піци за 17 с

17:46

Люди, народжені в ці чотири дні, вирізняються рідкісною добротою: хто вони

17:27

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:23

Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

17:17

Як швидко прибрати шерсть з одягу: дієві методи та створення "стерильних зон"

17:13

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

17:04

"Дуже відчутні": Денисенко поскаржилася на зайві кілограми та показала фігуру

16:59

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

16:47

В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

16:43

"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

Реклама
16:30

Сержантка відремонтувала казарму і почала заробляти: результат здивував усіхВідео

16:26

Бійці 42 ОМБр показали унікальні кадри знищення російського реактивного шахеда українським дроном-перехоплювачем LITAVR

16:22

Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

16:14

Коли висаджувати ранню капусту: критичні терміни та секрети стійкості до холоду

16:13

Загадкове українське слово "мжичка": що воно насправді означає

16:11

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

16:03

Як Єлизавета II зберігала молодість: 7 королівських порад, перевірених 100-літтямВідео

15:15

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

15:08

Божествений форшмак по-одеськи за 10 хвилин - найкращий рецепт

15:03

Дарували голос після смерті: мумії із "золотими язиками" вразили вчених

