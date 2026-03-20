По всій Україні проходять масштабні обшуки у медзакладах: що стало причиною

Головне з новини:
- Поліція обшукує медзаклади по Україні через розкрадання коштів
- Викрито фіктивні послуги та махінації в eHealth
- Збитки державі складають сотні мільйонів гривень
Українські правоохоронці одночасно проводять близько 70 обшуків у лікарнях та інших медичних установах у різних регіонах країни. Масштабна операція стосується ймовірних схем привласнення державних коштів, які виділялися на фінансування медичних послуг у межах програм медичних гарантій.
У Нацполіції повідомляють, що слідчі фіксують системні зловживання, пов’язані з внесенням неправдивих даних до електронної системи охорони здоров’я та оформленням послуг, які фактично не надавалися. За словами правоохоронців, такі дії дозволяли окремим посадовцям отримувати необґрунтовані виплати з бюджету,
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
У відомстві підкреслюють: "Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій".
За оцінками слідства, збитки від діяльності фігурантів можуть становити надзвичайно великі суми. У поліції зазначають, що попередні розрахунки вказують на можливі втрати держави у межах кількох сотень мільйонів гривень.
Оперативні заходи проводяться у тісній взаємодії з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України. Мета - зібрати докази, встановити всіх учасників схем та зупинити подальше розкрадання бюджетних ресурсів.
Досудове розслідування охоплює низку статей Кримінального кодексу, зокрема привласнення та розтрату майна, зловживання службовим становищем, службове підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службову недбалість та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред