По всій Україні проходять масштабні обшуки у медзакладах: що стало причиною

Правоохоронці зазначають, що, за попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

https://glavred.net/ukraine/po-vsey-ukraine-prohodyat-masshtabnye-obyski-v-meduchrezhdeniyah-chto-stalo-prichinoy-10750484.html Посилання скопійоване

Поліція проводить масові обшуки у медзакладах по всій Україні

Головне з новини:

Поліція обшукує медзаклади по Україні через розкрадання коштів

Викрито фіктивні послуги та махінації в eHealth

Збитки державі складають сотні мільйонів гривень

Українські правоохоронці одночасно проводять близько 70 обшуків у лікарнях та інших медичних установах у різних регіонах країни. Масштабна операція стосується ймовірних схем привласнення державних коштів, які виділялися на фінансування медичних послуг у межах програм медичних гарантій.

відео дня

У Нацполіції повідомляють, що слідчі фіксують системні зловживання, пов’язані з внесенням неправдивих даних до електронної системи охорони здоров’я та оформленням послуг, які фактично не надавалися. За словами правоохоронців, такі дії дозволяли окремим посадовцям отримувати необґрунтовані виплати з бюджету,

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

У відомстві підкреслюють: "Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій".

За оцінками слідства, збитки від діяльності фігурантів можуть становити надзвичайно великі суми. У поліції зазначають, що попередні розрахунки вказують на можливі втрати держави у межах кількох сотень мільйонів гривень.

Оперативні заходи проводяться у тісній взаємодії з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України. Мета - зібрати докази, встановити всіх учасників схем та зупинити подальше розкрадання бюджетних ресурсів.

Досудове розслідування охоплює низку статей Кримінального кодексу, зокрема привласнення та розтрату майна, зловживання службовим становищем, службове підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службову недбалість та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред