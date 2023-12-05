Полегшить роботу ТЦК: українців хочуть зобов'язати носити з собою військовий квиток

Зміни до законодавства допоможуть уникнути конфліктних ситуацій між представниками ТЦК і військовозобов'язаними, переконані у Раді.

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В Україні триває загальна мобілізація / Колаж Главреда. Фото УНІАН і Генштабу

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроект, ухвалення якого зобов'яже українців носити з собою військовий квиток, розповів на брифінгу 5 грудня нардеп, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВРУ Федір Веніславський.

"Зокрема, пропонується, щоби уникнути конфліктних ситуацій і не давати можливості військовозобов'язаним якимось чином не виконувати законні вимоги представників ТЦК... Що військовозобов'язані мають мати під час воєнного стану одночасно з документами, які посвідчують особу, документи про придатність до військової служби й перебування на військовому обліку", - сказав Веніславський.

Він зазначив, що ці зміни необхідні насамперед для уникнення конфліктних ситуацій і зловживань.

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Що ще розглядає Верховна Рада у контексті мобілізації 2023

За словами Веніславського, також українська влада планує удосконалити повноваження органів самоврядування й підприємств щодо призову громадян, оскільки зараз, каже депутат, "на практиці уся складна процедура лягає на плечі представників ТЦК".

У цьому ж законопроекті міститься пункт, щоби військовослужбовець після поранення міг перебувати у відпустці до 12 місяців.

Верховна Рада, додав Веніславський, розгляне й удосконалення електронного реєстру військовозобов'язаних.

Невдовзі в Україні може з'явитися низка нововведень щодо мобілізації 2023, пов'язаних з призовом громадян. Зокрема:

оплачувана відпустка до 90 днів для військовослужбовців після полону чи поранення;

право на демобілізацію для осіб без громадянства, іноземців, осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.

право на відстрочку для педагогів, викладачів вишів і студентів.

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