Повістки у платіжках за комуналку: чи законний новий спосіб призову до армії

В Україні почали по-новому надсилати повістки військовозобов'язаним чоловікам. Тепер їх прикріплюють до платіжок за комунальні послуги.

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В Україні почали надсилати повістки разом з платіжками за комуналку / Колаж: Главред, фото: УП, УНІАН

В Україні почали надсилати повістки новим способом – прикріплюючи їх до паперових платіжок за комунальні послуги. Законодавство України дозволяє вручати повістки не лише військовим комісарам, а й іншим посадовим особам, уповноваженим на це. До них, зокрема, належать керівники ЖЕКів. Про це розповів адвокат Андрій Межирицький у коментарі ТСН.

Такий спосіб вручення повісток викликав жваві дискусії в соцмережах, адже люди вважають, що такий спосіб вручення не є законним. Однак, як зазначив адвокат Андрій Межирицький, повістка, прикріплена до платіжки за комуналку, не означає, що вона є врученою.

"За законом повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, скоріш за все, ТЦК запросив у ЖЕКа інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, передали їх ЖЕКу з вимогою вручити,"- сказав адвокат.

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За словами адвоката, керівництво ЖЕКу розуміє, що вони не військові і проти них можуть застосувати фізичну силу, тому доручення виконують таким чином. Але ніяких наслідків такий спосіб оповіщення не несе.

Межирицький також стверджує, що даний спосіб вручення повісток не має юридичної сили. Повістка вважається врученою лише в тому випадку, якщо вона була вручена особисто адресата або його законному представнику. Варто зазначити, що думка про те, що сплата комунальних послуг автоматично означає повістку врученою, є також помилковою.

"Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином можна в тому випадку, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, не зрозуміло, хто саме сплатив комуналку", - додав Андрій Межирицький.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні діють нові правила мобілізації. Чоловіки, які вирішили змінити своє місце проживання та переїжджають до інших регіонів, повинні неодмінно звернутися до ТЦК в новому місці проживання, щоб здійснити стати на військовий облік. Крім цього, на облік мають стати і жінки, які мають медичну спеціальність.

Також, адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки. Для того, щоб відправляти військовозобов'язаним електронні повістки, потрібно внести відповідні зміни до законодавства. Згідно із чинним законодавством, паперова повістка вважається врученою тільки у випадку, якщо на ній особисто підписався громадянин, до кого вона адресована.

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