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"Рішення буде в найближчі дні": експерт анонсував виведення військ з Авдіївки

Юрій Берендій
5 грудня 2023, 20:04оновлено 5 грудня, 20:51
За словами військового аналітика, варто в найближчі дні очікувати рішення військово-політичного командування про виведення військ з міста Авдіївка.
'Рішення буде в найближчі дні': експерт анонсував виведення військ з Авдіївки
Експерт анонсував виведення військ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Міноборони РФ

Російські війська продовжують активні спроби захоплення Авдіївки і досягають певних успіхів, повідомляє військовий експерт Михайло Жирохов. Обстановку на Авдіївському напрямку він прокоментував в ефірі Радіо NV.

"На жаль, говорити про якісь позитивні речі я би не став. <...> Вони кидають постійно резерви, постійно свіжі частини, які, на жаль, мають певні успіхи. З військової точки зору, з Авдіївки потрібно виводити вже угруповання, тому що ще буквально декілька днів може бути пізно. Яке рішення прийняло наше командування — поки що не зрозуміло", — говорить Жирохов.

За його словами, зберігати контроль над Авдіївкою вкрай важко через те, що всі логістичні маршрути перебувають під контролем російських сил.

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"Те, що зараз там утримується — це реально подвиг тих бійців, які зараз стоять. Але без комунікації, без логістики… Логістика зараз дуже не певна, тому що все прострілюється. Все дуже поганенько. Тому чекаємо найближчими годинами, найближчими днями якесь рішення військового керівництва".

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, щоб змінити обстановку на Авдіївському напрямку, необхідно вести туди значні резерви, висловив свою думку військовий експерт і колишній заступник командира взводу 24 батальйону Територіальної оборони "Айдар" Євген Дикий.

Російська окупаційна армія продовжує наступ на Авдіївку в Донецькій області, незважаючи на значні втрати, які вони понесли у важких боях. Зараз у Сил оборони України є план по протидії окупантам на цьому напрямку, але реалізація цього плану вимагає великих зусиль. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Окупаційні війська Росії намагаються захопити коксохімічний завод в Авдіївці. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно складною. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

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