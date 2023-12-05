'Рішення буде в найближчі дні': експерт анонсував виведення військ з Авдіївки

За словами військового аналітика, варто в найближчі дні очікувати рішення військово-політичного командування про виведення військ з міста Авдіївка.

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Експерт анонсував виведення військ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Міноборони РФ

Російські війська продовжують активні спроби захоплення Авдіївки і досягають певних успіхів, повідомляє військовий експерт Михайло Жирохов. Обстановку на Авдіївському напрямку він прокоментував в ефірі Радіо NV.

"На жаль, говорити про якісь позитивні речі я би не став. <...> Вони кидають постійно резерви, постійно свіжі частини, які, на жаль, мають певні успіхи. З військової точки зору, з Авдіївки потрібно виводити вже угруповання, тому що ще буквально декілька днів може бути пізно. Яке рішення прийняло наше командування — поки що не зрозуміло", — говорить Жирохов.

За його словами, зберігати контроль над Авдіївкою вкрай важко через те, що всі логістичні маршрути перебувають під контролем російських сил.

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Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, щоб змінити обстановку на Авдіївському напрямку, необхідно вести туди значні резерви, висловив свою думку військовий експерт і колишній заступник командира взводу 24 батальйону Територіальної оборони "Айдар" Євген Дикий.

Російська окупаційна армія продовжує наступ на Авдіївку в Донецькій області, незважаючи на значні втрати, які вони понесли у важких боях. Зараз у Сил оборони України є план по протидії окупантам на цьому напрямку, але реалізація цього плану вимагає великих зусиль. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Окупаційні війська Росії намагаються захопити коксохімічний завод в Авдіївці. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно складною. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

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