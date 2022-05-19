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Тепер битиме по росіянах: ЗСУ затрофеїли ворожу САУ 2С3 Акація-М

19 травня 2022, 08:19

Окупанти в паніці залишили самохідну гаубицю 2С3 Акація після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області.

САУ Акація-М
Трофейна САУ Акація-М тепер послужить Україні / скріншот відео

Бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом.

Відео з трофеєм опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

"Російська самохідна гаубиця 2С3 Акація, яку окупанти в паніці залишили після атаки українських воїнів на їхні позиції в Харківській області. Тепер битиме по росіянах. Боєкомплект на місці", - сказав Бутусов.

Довідка. 2С3 Акація 152 мм САУ - самохідна артеллерійська установка. Використовується для знищення і придушення засобів ядерного нападу, артилерії, танків, самохідних знарядь, живої сили противника, руйнування польових і довготривалих оборонних споруд, а також для придушення тилів і органів управління противника, пише Мілітарний.

Роботи зі створення 152-мм САУ 2С3 Акація почалися в другій половині 1967 року одночасно з початком розробки 122-мм САУ 2С1 Гвоздика.

У 1971 році САУ була прийнята на озброєння Радянської армії. У 1975-му САУ була модернізована і отримала індекс 2С3М. У ній замість двох механізованих укладок була введена одна – барабанного типу, що дозволило підвищити боєкомплект на 15 пострілів. У 1987 році гаубицю знову вдосконалили. На ній була встановлена апаратура прийому і відображення інформації управління вогнем. Така установка отримала найменування 2С3М1. Виробництво 2С3 Акація призупинено в 1993 році.

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Як повідомляв Главред, українська армія отримає щонайменше п'ять самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH) від Нідерландів.

Всього на даний момент у Нідерландів на озброєнні перебувають 54 таких САУ. Армія країни виступила проти поставки, оскільки у них нібито у самих дефіцит озброєнь, але міністр оборони країни Кайса Оллонгрен заявила, що "уряд вважає поставки настільки ж важливим, як і подальше сприяння самообороні України і стримування РФ".

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