Бійці ЗСУ розпочали навчання на далекобійних словацьких САУ Zuzana 2

САУ Zuzana / Jacob Bradford/dvidshub.net

Бійці ЗСУ проходять навчання на словацьких самохідних установках Zuzana 2, розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Я можу підтвердити - і ви перші, кому я це підтвердив – що навчання українців на цій техніці вже йде, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес", - заявив він у коментарі Aktuality.

Видання зазначає, що після підписання контракту на покупку Україною деякі САУ можуть бути доставлені майже відразу. Разом з тим подробиці контракту міністр не коментував. Поки невідомо, коли його можуть остаточно закрити і за якою ціною куплять озброєння.

"Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці", - сказав Надь.

Глава міноборони Словаччини додав, що поступово українці повинні отримати, щонайменше, вісім одиниць, може бути більше.

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Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.

Побудована на колісному шасі Tatra 8x8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;

Максимальна дальність стрільби 41 км.;

маса самохідки 32 т;

екіпаж складається з чотирьох осіб;

автоматична система зарядки дозволяє виробляти 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.

ціна близько 7 мільйонів євро за штуку.

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