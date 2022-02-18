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"Тіло могли підкинути": дружина зниклого військового на Рівненщині вважає, що його вбили

18 лютого 2022, 19:08

Військовослужбовець був без одягу. Також на його тілі виявлені сліди побоїв і переломи.

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Чоловік був без одягу / Радіо Трек

16 лютого на Рівненському військовому полігоні виявили мертвим військовослужбовця-контрактника Юрія Побєду. Тепер дружина покійного заявила, що тіло її чоловіка туди могли підкинути. Хоча з попередньої причини смерть військового нібито настала через загальне переохолодження організму.

Як повідомило РадіоТрек з посиланням на поліцію Рівненщини, слідів насильства немає, проте судово-медична експертиза триває.

Відомо, що у 28-річного Юрія залишилася маленька дочка і дружина.

Загалом його розшукували 10 днів. Є інформація, що він був без одягу. Крім того, на тілі чоловіка також виявлені сліди побоїв і переломів.

Зазначимо, 28-річний Перемога служив за контрактом у Житомирській області. На Рівненському полігоні проходив навчальний курс. Востаннє його бачили в селищі Тучин 6 лютого. У поліції стверджують, що солдат разом з товаришем покинув місце служби з дозволу керівництва.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришах по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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