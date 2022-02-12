Заколов викруткою, обезголовив та закопав: з'ясувалися подробиці моторошного вбивства

Подробиці моторошного вбивства

У Харківській області судять 60-річного Віктора Бикова, який жорстоко вбив свою колишню невістку Альбіну Корнієнко.

Чоловік толком не може пояснити, за що розправився з 37-річною матір'ю двох дітей. Рідні жінки підозрюють, що до злочину нібито можуть бути причетні також родичі підозрюваного, повідомляє видання Обозреватель.

Альбіна Корнієнко зникла 13 жовтня 2020 року в місті Балаклія. Близько 18:00 їй з незнайомого номера подзвонив свекор і попросив зустрітися, щоб поговорити. Він чекав її в машині на зупинці.

Мати Альбіни Світлана Рачинська в той період була на заробітках в іншій країні. А за словами 16-річного сина Альбіни Дмитра, та сказала, що вийде поговорити і через 20-30 хвилин повернеться.

При цьому йти з собою Дімі не дозволила, а сказала, щоб він наглядав за 8-річним молодшим сином Владиком. Але через півгодини жінка не повернулася і на дзвінки теж не відповідала. Того ж вечора, близько 21: 00, Дімі зателефонувала бабуся і він розповів, що мама й досі не прийшла додому.

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"Я сказала дзвонити Віталіку, нехай він допитує свого батька, куди той справ Алю. Віталію нібито дід сказав, що нікуди не ходив, сидить вдома і нічого не знає. Альбіни з ним немає. Вже вночі родичі викликали поліцію і розпочалися пошуки", – згадує мати вбитої жінки.

Віктор Биков був затриманий тільки на третій день, і тоді вже він зізнався, що вбив Альбіну. Говорив, що заздалегідь взяв у знайомого мікроавтобус, купив нову SIM-карту, налаштував її на" невідомий номер", а потім відвіз жінку подалі, сказавши, що автомобіль зламався. Коли Альбіна вийшла з машини і стала разом з чоловіком заглядати під капот, той кілька разів ударив її викруткою.

Після цього вже мертве тіло обезголовив і закопав у кар'єрі. Там поліція і знайшла Альбіну, у якої також не вистачало одного пальця, а на тілі було кілька колотих ран.

Світлана Рачинська розповіла, що Альбіна жила з чоловіком Віталієм в будинку свекра. І стосунки з Віктором у неї не складалися.

"Коли народився онук Владик, Віталік став затримуватися, пізно приходити додому. Алечці це не подобалося, вона лаялася з ним. Але тоді став втручатися свекор. У них в будинку такий порядок: чоловікам можна все, а жінки мають сидіти тихіше води, нижче трави. Але Аля була не з таких, вона у мене бойова. Тому вони зі свекром лаялися і незабаром вона вирішила піти з їхнього будинку. Спочатку вони жили у бабусі чоловіка, потім переїхали на квартиру. Але свекор сказав синові, що якщо ти підеш, то нічого не отримаєш, а якщо залишишся, то дам тобі іномарку. І він залишився", - каже Світлана.

Альбіна любила свого колишнього чоловіка і ще кілька років чекала на нього. Віталій же тільки користувався цим.

"Якщо у Алі на горизонті хтось з'являвся, то він тут же приходив з квітами, подарунками, запевняв, що любить і повернеться. Потім зникав і ми чули, що у нього з'явилася нова жінка", – згадує Світлана.

Коли Альбіна відмовлялася вірити його обіцянкам, Віталій переходив до погроз. То чекав колишню дружину біля її будинку, то влаштовував скандали і кричав, що не дозволить, щоб його син жив з іншим чоловіком під одним дахом. За словами Світлани, він іноді він навіть бив Альбіну.

Коли молодшому синові Владику виповнилося два рочки, Альбіна віддала його до дитсадка і пішла на роботу, працювала продавцем в магазині. Колеги вмовляли жінку подати на аліменти, оскільки батько дитини нічим їм не допомагав. Вона одна забезпечувала і виховувала двох хлопчаків.

"Після цього був скандал. Вони обидва приїхали, лаялися, що вона подала на аліменти. А влітку, за кілька місяців до вбивства, у Альбіни з'явився чоловік, вона стала зустрічатися. Тоді Віталій почав погрожувати, що забере Владика.

Її подруги мені розповідали, що коли вона здавала в магазині останню свою зміну, то сказала, що якщо з нею щось трапиться, щоб дівчата подбали про її дітей. Цю ж фразу вона сказала своїй подрузі у вересні. Також останні 3-4 дні перед смертю вона була на нервах. Їй хтось дзвонив, вона виходила на вулицю, лаялася. Потім стала скидати дзвінки", - згадує Світлана.

Мама Альбіни припускає, що до вбивства може бути причетний не тільки Віктор Биков.

"У справі є кілька моментів, які так і не з'ясовані. Є свідок, який бачив, що того вечора Альбіна сідала не в мікроавтобус Volkswagen, як написано у справі, а в їх білі Жигулі. Чому це ховається, що за цим стоїть? Також коли перевіряли дзвінки на телефони, то з'ясувалося, що в один і той же час доньці на телефон дзвонила подруга, а свекру подзвонив його син. І ці дзвінки зафіксували зовсім різні вишки, які знаходяться за різними адресами.

При цьому Альбіна і Биков мали перебувати в одній машині. Крім цього, ніхто не пробивав дзвінки колишнього чоловіка під час злочину, де він перебував. Він стверджує, що з Альбіною останній раз бачився в серпні, але хто це перевіряв?"- розповідає Світлана.

Жінка наполягає на тому, що потрібно також з'ясувати, хто дзвонив Альбіні в останні дні перед трагедією і через кого вона так сильно нервувала.

Після вбивства Альбіни Віталій все ж забрав Владика до себе, хоча перші 2-3 місяці ще начебто був не проти, щоб син жив з бабусею і старшим братом. Тепер бабуся може поспілкуватися з онуком лише телефоном.

"Один раз я попросила привезти його хоча б на річницю по Алі до церкви. Він привіз, ввечері забрав. Потім через тиждень його нова жінка, коли він був у відрядженні, привозила онука побачитися. І ось в цьому січні три дні Владик був у нас", - каже бабуся.

А ось старший син Альбіни Діма дуже сильно переживає трагедію. Він два роки навчався в кадетському училищі, хотів стати військовим. Але після втрати мами передумав і тепер вчиться на слідчого.

"У нього довгий час всі кулаки були збиті. Він плакати не міг, тільки виходив за будинок, бив кулаками об стіну і кричав", - каже бабуся.

На суді Віктор Биков ніяк не може пояснити мотив настільки жорстокого вбивства своєї колишньої невістки.

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