"Тіла знайшли в бусі": на Київщині сталося подвійне вбивство: загинула сімейна пара

У Київській області сталося вбивство / фото Нацполіції

Увечері в суботу, 29 січня, в Київській області сталося подвійне вбивство. Жертвою стала сімейна пара.

За інформацією пресслужби поліції Київської області в Facebook, загинуло подружжя. На місце злочину прибув начальник поліції області.

"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Небитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна у силових структурах, тіла загиблих із ножовими пораненнями були знайдені в мікроавтобусі. Імена жертв не розкриваються, проте відомо, що це сімейна пара з Волинської області.

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