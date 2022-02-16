На Рівненському полігоні знайшли мертвим зниклого контрактника

На Рівненському полігоні знайшли тіло контрактника / УНІАН

На Рівненському військовому полігоні виявили тіло військовослужбовця-контрактника, який залишив місце служби минулого тижня, повідомляє поліція регіону в середу, 16 лютого.

Тіло на полігоні знайшли сьогодні. Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області, який проходив службу за контрактом у Житомирській області, а на Рівненському полігоні проходив навчальний курс.

"З 8 лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли з товаришем з дозволу керівництва покинув місце несення служби, востаннє його бачили в селищі Тучин колишнього Гощанського району", - сказано в повідомленні.

Попередній огляд не виявив ознак насильницької смерті на тілі, проте остаточні результати встановить експертиза. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про умисне вбивство.

Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

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Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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