Контрнаступ ЗСУ піде швидше, війська зробили потужний крок - ISW

Сили оборони України просунулися на рубежі Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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ЗСУ просунулися в Запорізькій і Донецькій областях - ISW / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Міноборони РФ

Армії України під час контрнаступальної операції вдалося просунутися на східному – рубежі Авдіївка-Донецьк – і на південному фронтах. Ймовірно, бійці розмінували на півдні великі поля, які були "обороною" окупантів Росії. У такій ситуації контрнаступ ЗСУ може прискоритися. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що сили оборони просунулися на східному і південному фронтах на деяких ділянках.

"Українські війська 19 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області", - зазначено в повідомленні.

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Американські аналітики послалися на відеозаписи геолокації, які були опубліковані ще 16 серпня. Там показано, що ЗСУ вдалося досягти обмеженого просування на схід від Невельського (на захід від Донецька). Геолокаційні кадри вже за 19 серпня зафіксували рух армії північніше Роботиного Запорізької області.

"18 серпня CBS News повідомило, що анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просуваються в напрямку Токмака і розмінували російське мінне поле на північ від Токмака. Офіційні особи США, ймовірно, мають на увазі нещодавній наступ на північ і схід від Роботиного", - процитували в Інституті повідомлення журналістів.

Аналітики вважають, що просування ЗСУ, швидше за все, має тактичне значення, а військам, ймовірно, вдалося розмінувати великі поля на півдні. Завдяки таким успіхам контрнаступ може прискоритися.

"Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть більш швидким досягненням наступу", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ йдуть вперед, незважаючи на запеклі бої, заявили в розвідці Міноборони Великобританії. Згідно з даними аналітиків, війська продовжили просування на Бердянському напрямку, а російські окупанти безуспішно атакували на Куп'янському напрямку у Харківській області.

В Інституті вивчення війни вважають, що у ЗСУ є безліч способів перерізати "суходільний коридор" РФ. На думку аналітиків, звільнення Мелітополя - тільки один із способів.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що ЗСУ йтимуть до Криму довше, ніж здається. За його словами, динаміка бойових дій вказує на те, що наступ не буде стрімким.

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