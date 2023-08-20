Україна не отримає F-16, поки не виконає всі умови - Міноборони Данії

Данія погодилась передати Україні 19 сучасних винищувачів F-16.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ne-poluchit-f-16-poka-ne-vypolnit-vse-usloviya-minoborony-danii-10494613.html Посилання скопійоване

Україна отримає F-16, коли виконає всі умови / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Нідерланди та Данія пообіцяли передати Україні сучасні західні винищувачі F-16. Однак виявляється, передача літаків відбудеться, якщо Україна виконає певні умови. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Данія також обіцяє залучати інші країни до авіаційної коаліції.

"У світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії Данія та Нідерланди за підтримки США поділяють переконання в тому, що подальша підтримка України має першорядне значення", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Серед умов, які повинна виконати Україна перед передачею винищувачів є навчання українських пілотів та іншого персоналу, дозволи, інфраструктура та логістика.

"Ми згодні передати Україні та ВПС України літаки F-16 у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі. Умови включають, крім іншого, успішно відібраний, протестований та навчений український персонал F-16, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику", – заявили в Міноборони Данії.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Однак нещодавно Повітряні сили України засмутили прогнозом. Юрій Ігнат вважає, що Україна не отримає F-16 цього року.

Інші новини: