Війна в Україні не закінчиться, навіть якщо до влади прийде Навальний - Коваленко

Експерт стверджує, що президентські вибори в РФ не варто сприймати як серйозну подію, яка може щось змінити.

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Війна в Україні не закінчиться, навіть якщо до влади прийде Навальний / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські еліти будуть робити все, щоб зберегти Путіна при владі. Навіть президентські вибори в РФ нічого не змінять. Про це під час чату на Главреде заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Так, вони будуть берегти Путіна як номінальну фігуру. Останній перформанс Пригожина з походом на Москву це підтвердив. Навіть еліти і силові структури не знаходять в собі сили, щоб дійти до кінця. Путін залишається недоторканною персоною в Росії", - говорить Коваленко.

Він переконаний, що нової фігури крім Путіна або Медведєва в РФ ніхто б не побачив. Коваленко вважає, що про вибори в РФ не можна говорити як про щось серйозне.

Але навіть якби на зміну прийшла якась нова людина, то в РФ не змінилася б політика.

"Той, хто прийде замість Путіна, все одно буде продовжувати його політику деякий час, тому що так треба. Просто закінчити війну неможливо. Уявімо, що сьогодні не стало Путіна і до влади прийшов хтось інший - хто це може бути? Люди з його пулу: Бортніков, Наришкін, Шойгу, Герасимов або інший. Але що це за люди, хіба вони не з однієї системи? Хіба це не такі ж реваншисти з недоімперськими амбіціями і корупціонери, як і Путін. Вони всі з однієї "скриньки". Навіть якщо хтось із них прийде, що далі? Віддадуть Крим Україні і підуть? "Жест доброї волі" з усіх територій? Цього не буде, це фантазії", - говорить експерт.

Коваленко переконаний, що війна в Україні продовжиться навіть якщо Путін помре і новим президентом стане Навальний.

"А він (Навальний - Главред) теж наполягав, що правильно говорити не в Україні, а на, і що "Крим – це не бутерброд". Навіть якщо в Росії до влади прийде щось неоліберальне, воно буде з такими ж імперськими амбіціями. І Крим воно не віддасть, як і все інше", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Дивіться відео з чатом Андрія Коваленка на Главреді:

Чи можуть в РФ скинути Путіна

Раніше повідомлялося, що Росії загрожує новий військовий заколот, у розвідці знають прізвище лідера. У країні-агресорі Росії є чимало політичних фігур, які мають намір забезпечити собі майбутнє після відходу Путіна, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

Також раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat описав перспективи РФ на найближчі півроку. Через півроку ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин або "буде мертвий", або в Росії "відбудеться другий переворот", каже Грозєв.

У Держдепі США зазначили, що поки Путін править РФ, трибунал навряд чи можливий. Якщо арешт Путіна і станеться, то це буде, коли глава Кремля вже не буде президентом. У Держдепі зазначили, що національні суди не можуть подолати імунітет глави держави.

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