Це успіх: у ЗСУ розказали про потужне просування під Бахмутом

Українські військові пішли у контрнаступ на схід від Кліщіївки.

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ЗСУ пішли в наступ біля Бахмута / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові пішли у контрнаступ на Бахмутському напрямку. Сили оборони мають успіх і змогли просунутись вперед, звільняючи українські землі. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

Захисники України змогли просунутись на схід від Кліщіївки. При цьому штурмові дії окупантів на Бахмутському напрямку дуже динамічні.

"Щодо Кліщіївки, то ми можемо спостерігати досить активні дії з нашої сторони. І дійсно ми маємо успіх в просуванні, звільненні деякої нашої території. Ми дійсно відбили ворога з деяких позицій і їх зайняли. Однак хочу сказати, що обстановка дійсно дуже динамічна – це гойдалки : сьогодні ми якісь позиції зайняли, а завтра – вони. Це тактичний рівень, звичайно", - сказав Калашніков. відео дня

Він додав, що російські окупанти відмовляються йти на штурм, з боку ворога багато дезертирів. Російські мобілізовані розуміють, що їх чекає лише смерть.

Контрнаступ ЗСУ

Колективний Захід на чолі з США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з сильнішою Українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Суттєвих просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливо щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом декількох тижнів, в кращому випадку - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News з посиланням на власні джерела.

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