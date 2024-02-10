Окупанти тиснуть на ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку

Ворожа армія здійснює атаки всіх типів на всіх напрямках фронту в Україні, ситуація змінюється щодня.

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Окупанти тиснуть на ЗСУ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на захисників України по всіх лініях фронту. У зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що найважча ситуація, як і раніше, під Авдіївкою та Мар'їнкою.

Також станом на вечір 10 лютого складною залишається обстановка на сході та півдні України. Загалом за добу на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

За минулий день окупанти здійснили 3 ракетні удари, 43 авіаційні атаки та 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і населених пунктах.

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Унаслідок ворожих атак, згідно з повідомленням Генштабу, поранено й мирне населення. Також зруйновано та пошкоджено багатоповерхові, приватні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Водночас на Авдіївському напрямку захисники України відбили 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки, ще 10 атак неподалік Північного, Тоненького та Невельського Донецької області, там ворог намагається пробити оборону.

Також на Мар'їнському напрямку українські сили стримують ворога в районі Новомихайлівки, де ворог здійснив 31 спробу покращити своє тактичне положення. Там противник б'є авіацією, артилерією та мінометами.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, на Куп'янському напрямку ворог задіює свої резерви, щоб компенсувати значні втрати, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

Також, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, розповів командувач ОСГВ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Крім іншого, за добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій і 599 артобстрілів. У зоні відповідальності ОСГВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.

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