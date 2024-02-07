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Обвал фронту біля Авдіївки: полковник ЗСУ спрогнозував хід боїв за місто

Юрій Берендій
7 лютого 2024, 03:07
Світан зазначає, що ситуація на Авдіївському напрямку погіршилась, однак у випадку захоплення росіяними Авдіївки значного обвалу фронту не відбудеться.
Обвал фронту біля Авдіївки: полковник ЗСУ спрогнозував хід боїв за місто
Полковник ЗСУ спрогнозував хід боїв за Авдіївку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap.live

Збройні сили України здійснили прорив на Авдіївському напрямку, в результаті чого відбили деякі позиції ворога. Проте загальна ситуація навколо міста залишається надзвичайно складною. Російські війська на цьому напрямку зазнають великих втрат, зокрема, поблизу міста є ділянка розміром з футбольне поле, яка повністю покрита трупами окупантів. Про це повідомив в ефірі 24 каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Світан підкреслив, що необхідно утримувати трасу в Авдіївку під контролем, щоб російські окупаційні війська не змогли взяти її навіть під вогневий контроль.

Він додав, що українські сили мають армійський запас в місті, який може вистачити на місяць. Артилерія навколо міста утримувала росіян у вогняному мішку і не давала їм здійснювати успішне просування в напрямку Авдіївки, але з поточною нестачею боєприпасів це ускладнюється.

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"Катастрофи не буде абсолютно ніякої. За 3 останні місяці, коли Сили оборони неймовірними зусиллями втримують Авдіївку, вдалось відбудувати лінію оборони західніше. Не треба тепер провалюватись аж до Карлівки й втрачати 20 – 30 кілометрів нашої території з обвалом фронту та відходом на другу лінію оборони", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лінія забезпечення до Авдіївки через Ласточкине є критично важливою, оскільки безперебійне функціонування цього транспортного коридору є необхідним для утримання міста збройними силами України.

Також українські захисники просунулися на Авдіївському напрямку і брали активну участь у боях на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що Сили оборони України перейшли до оборонних операцій у боях з окупантами, уникаючи затяжних битв. Авдіївка залишається епіцентром бойових дій, де російські окупанти намагаються отримати перевагу.

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війна в Україні Авдіївка
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