Контрнаступ на Запоріжжі: ЗСУ просунулися біля Роботиного - ISW

Українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада та підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного.

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ЗСУ мають підтверджені здобутки поблизу Роботиного / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Сили оборони України досягли підтверджених територіальних успіхів біля Роботиного Запорізької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада та підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного 15 листопада.

Російський "воєнкор" опублікував відеозапис від 15 листопада з геолокацією, на якій видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного, що свідчить про незначне просування українських військ.

відео дня

Крім того, російські джерела стверджують, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Копанів (5 км на північний захід від Роботиного), Рівного (9 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 км на схід від Роботиного), а також у напрямку Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного).

Водночас український військовий спостерігач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки, і їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту, який захищає російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї Гвардійської дивізії ДШВ.

Машовець додав, що кілька днів тому українські війська, схоже, дещо відтіснили підрозділи російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на Копанському напрямку і просунулися ближче до Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного).

Машовець також заявив, що частини російського 247-го гвардійського полку (7-ї Гвардійської дивізії ВДВ), очевидно, втратили контроль над висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює російську оборону північно-західних околиць населеного пункту.

Спостерігач зазначив, що підрозділи російських 503-го гвардійського мотострілецького полку (19-а моторизована дивізія, 58-АК), 104-го полку і 234-го полку ВДВ (обидва входять до складу 76-ї Гвардійської дивізії ВДВ) ведуть інтенсивні бої на лінії Нестерянка - Копані.

Машовець також стверджував, що командування російської 19-ї моторизованої дивізії та 76-ї Гвардійської дивізії ВДВ має суворий наказ утримувати лінію Нестерянка-Копані "за будь-яких обставин".

"Але ISW не може перевірити цю заяву", - зазначають аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що ситуація на передовій виявилася складнішою, ніж очікували союзники. Столтенберг також повідомив, що Росія намагається почати наступальну операцію навколо Авдіївки. Він закликав збільшити підтримку України.

Експерти західних ЗМІ повідомляють, що втрати російської армії у війні проти України можуть становити загалом до 400 солдатів на день. При цьому на Авдіївському напрямку втрати ворога вдвічі вищі - до 1000 осіб день.

Завдяки ефективному вогневому контролю Сил оборони України на лівому березі Дніпра вдалося провести певні операції з облаштування плацдармів на даному напрямку. Про це повідомив військовослужбовець та Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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