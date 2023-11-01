Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

Російські окупанти відвели частину підрозділів 42-ї мотострілецької від Роботино Запорізької області. А вся річ у тому, що вони не можуть утримувати позиції, бо ЗСУ завдали їм величезних втрат. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
Повідомляється, що втрати окупантів становлять понад 50-60%. Йдеться про підрозділи 71-го і 291-го МСП.
"Зазвичай в компенсацію втрат підвозять прямо на лінію бойового зіткнення, без виведення за межі лінії бойових зіткнень. Цікаво, що там сталося, що довелося аж прямо ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони", – заявив Коваленко.відео дня
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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