Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

Експерт Олександр Коваленко переконаний, що втрати окупантів становлять понад 50-60%.

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Окупанти відвели підрозділи від Работино / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окремо механізована бригада

Російські окупанти відвели частину підрозділів 42-ї мотострілецької від Роботино Запорізької області. А вся річ у тому, що вони не можуть утримувати позиції, бо ЗСУ завдали їм величезних втрат. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Повідомляється, що втрати окупантів становлять понад 50-60%. Йдеться про підрозділи 71-го і 291-го МСП.

"Зазвичай в компенсацію втрат підвозять прямо на лінію бойового зіткнення, без виведення за межі лінії бойових зіткнень. Цікаво, що там сталося, що довелося аж прямо ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони", – заявив Коваленко. відео дня

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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