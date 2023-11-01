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Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2023, 23:59
Експерт Олександр Коваленко переконаний, що втрати окупантів становлять понад 50-60%.
Окупанти відвели частину підрозділів від Роботиного: у ворога шалені втрати
Окупанти відвели підрозділи від Работино / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окремо механізована бригада

Російські окупанти відвели частину підрозділів 42-ї мотострілецької від Роботино Запорізької області. А вся річ у тому, що вони не можуть утримувати позиції, бо ЗСУ завдали їм величезних втрат. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Повідомляється, що втрати окупантів становлять понад 50-60%. Йдеться про підрозділи 71-го і 291-го МСП.

"Зазвичай в компенсацію втрат підвозять прямо на лінію бойового зіткнення, без виведення за межі лінії бойових зіткнень. Цікаво, що там сталося, що довелося аж прямо ось так виводити, та ще й з такої екстремальної зони", – заявив Коваленко.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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