Тандем проти України: Орбан знайшов нового союзника

Віктор Орбан найближчим часом може отримати неочікуваного спільника у боротьбі з допомогою Україні, таким чином він формує антиєвропейський блок всередині ЄС.

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Віктор Орбан формує антиукраїнський блок в ЄС / Коллаж: Главред, фото: flickr

Популярність ультраправих в Європі зростає і створює проблемуяк для України, так і для Євросоюзу в цілому. Застереження з цього приводу висуває видання Reuters.

Політичний союз з партією угорського прем’єра Віктора Орбана уклав лідер Австрійської партії свободи (FPO) Герберт Кікль. Ба більше, аналітики стверджують, що саме його партія має всі шанси перемогти на наступних парламентських виборах.

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Якщо угорці проголосують в такому ключі, то у Європи виникнуть нові труднощі в подальшій підтримці Києва. Союзникам України стане складніше протистояти таким витівкам Орбана, як, до прикладу, неузгоджена поїздка до Москви у липні цього року.

Герберт Кікль відомий своїми неординарними висловлюваннями. До прикладу, главу Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн політик називає "розпалювачем війни".

Натомість лідер Австрійської партії вважає себе і Орбана миротворцями, адже вони начебто виступають за "вирішення війни між Україною та Росією". Політик підтримує скандальне зауваження Папи Франциска, що Київ повинен мати "мужність білого прапора" для укладення мирних переговорів.

Однак важливим моментом є те, що до альянсу, створеного Кіклем і Орбаном, не приєднався прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Хоча він також підтримує дружні стосунки з Москвою, припинив військову допомогу Україні та виступає проти вступу Києва в НАТО.

Пауль Шмідт, голова аналітичного центру Австрійського товариства європейської політики вважає, що поява у Віктора Орбана союзників на чолі уряду Австрії значно ускладнить підтримку України в ЄС, а накладати санкції на РФ стане важче.

"Я вважаю, що ухвалювати подальші санкції буде дедалі важче. Якщо буде уряд FPO, то це буде не тільки Орбан. І тоді Австрія стане однією з потенційних країн, які можуть накласти вето", — сказав Пауль Шмідт.

Герберт Кікль поки що не прямо вихваляє Путіна, однак стверджує, що його політика щодо України стосується загроз нейтралітету Австрії.

Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

Ставлення до Угорщини в ЄС стає жорсткішим

До слова, на рівні Європейського Союзу ситуація у 2025 році для Угорщини зміниться. Ймовірно, право вето буде ліквідовано й Орбан не зможе встромляти палиці в колеса Україні та її партнерам.

Будапешт потрапляє у все більшу ізоляцію серед країн-членів Європейського Союзу. Нещодавно Орбан не отримав підтримки під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Тому угорці розуміють небезпеку свого становища і часом дивують заявами. Наприклад, на початку серпня міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців".

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