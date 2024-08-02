"Війна все ближча до кінця": в Угорщині зробили заяву щодо миру в Україні

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що з великою повагою ставиться до "героїчної та хороброї боротьби українців". Як повіломляє Telex, він це озвучив на фестивалі в місті Естергом.
Під час свого виступу угорський міністр згадав про зусилля, які докладає Україна для встановлення миру і вважає, що завершення війни наближається.
"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", – сказав він.відео дня
Однак Шалай-Бобровницький не обійшовся і без критики. Він звинуватив західних партнерів у нібито "активізації" війни замість її стримування. Це, за його словами, допомогло країні-агресору Росії розбудувати військову промисловість, що забезпечить відповідний рівень боєприпасів, живої сили та техніки.
Водночас Україна, на його думку, зараз лише вичерпує свої ресурси і потребує фінансової підтримки Заходу.
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Заяви Угорщини щодо України
Нещодавно угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься до того часу, поки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.
Раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив про новий формат взаємодії в межах НАТО. Будапешт вирішив не підтримувати Україну, але водночас і не блокувати рішення Альянсу щодо неї.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджував, що постійно блокує виділення допомоги, оскільки вважає, що гроші, які надходять до України, насправді мають йти до Угорщини.
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