Це лише початок: Угорщина опинилася в ізоляції і дратує всіх членів ЄС

Про протилежні погляди між Угорщиною та іншими членами Євросоюзу свідчить те, що країна не отримала підтримки під час засідання Ради ЄС у закордонних справах.

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Жоден з членів Євросоюзу не підтримує позицію Угорщини / Колаж: Главред, фото: flickr

Угорщина виглядає все більш ізольованою серед країн-членів Європейського Союзу. Про це в інтерв'ю Visegrad Insight розповів голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, останнє засідання Ради ЄС у закордонних справах закінчилось тим, що позицію Угорщини не підтримав ніхто. До цього чимало критики отримав прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Тому тепер позиція Угорщини дратує інших членів політичного союзу.

"Мало того, вони виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – вважає глава МЗС Польщі. відео дня

Сікорський розповів, що під час засідання порушували і питання проведення зустрічі міністрів закордонних справ під час угорського головування. Члени союзу розглядали, як варіанти Будапешт чи Брюссель. Однак представник Польщі запропонував в якості компромісу Україну.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив він.

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Реакція ЄС на заяви та дії Угорщини

Нещодавно на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що голова Євроради Шарль Мішель, відповідаючи на таємний лист премʼєра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що ЄС не уповноважував його на переговори щодо російсько-української війни.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ країн Європейського союзу можуть продемонструвати своє невдоволення неузгодженою зовнішньополітичною діяльністю Віктора Орбана шляхом ігнорування саміту очільників МЗС.

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