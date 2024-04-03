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Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

Юрій Берендій
3 квітня 2024, 13:42
Росіяни застосовують всі наявні сили та засоби для наступу до Часового Яру на Донеччині через наказ взяти місто до певної дати, повідомив офіцер Нацгвардії.
Там 'справжнє пекло': війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ
Офіцер НГУ розповів про наступ ворога на місто Часів Яр / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Російські окупанти проводять наступальні операції з метою набилизитись впритул до міста Часів Яр Донецької області, однак Сили оборони стимують навалу ворога. Про це в ефірі "Київ 24" розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

За його словами, у російських окупантів є прямий наказ - захопити місто Часів Яр на Донеччині, саме тому основні свої сили на бахмутському напрямку вони сконцентрували саме на цей населений пункт.

"Взяття Часового Яру дозволить їм встановити їм вогневий контроль над Костянтинівкою, частково навіть над Краматорськом. Це панівна висота в цьому регіоні і взяття Часового Яру дасть їм величезну перевагу. Але українські війська не покидають своїх позицій, майже всі штурмові дії росіян не мають повного успіху. Тобто українські війська доволі успішно стримують навалу росіян", – сказав Черняк.

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Він також зазначив, що Сили оборони України роблять все можливе, щоб не допустити наближення ворога до міста.

"Противник досить близько підійшов до Часового Яру, зараз головне питання – вистоїть українська армія чи ні. Варто розуміти, що якщо у ворога є політична ціль до певної дати взяти якесь місто – він спрямує всю свою живу силу для того, щоб це зробити", – пояснив Черняк.

За словами офіцера, у російських військових немає жодних обмежень на використання артилерії, бойових вертольотів або особового складу. Вони намагаються за будь-яку ціну захопити населений пункт.

"Будемо сподіватися, що ситуація найближчим часом зміниться на нашу користь. Адже сили противника не нескінчені, але поки ситуація не передбачає жодних позитивних прогнозів. На Бахмутському напрямку зараз справжнє пекло, лише завдяки героїзму наших Сил оборони противник не зайняв цей населений пункт", – каже Черняк.

Крім того, він прокоментував дані аналітичної групи DeepState про те, що українським військовим рано чи пізно доведеться відступити з населеного пункту Іванівське, що знаходиться на схід від міста Часів Яр.

"Кожен населений пункт, він є стратегічно важливим. Адже ослаблення одного з флангів буде надавати ворогу перспективний плацдарм для наступу на інший фланг тощо", - розповів він.

На думку Черняка, у відступі Сил оборони України з будь-якого населеного пункту немає нічого поганого, за умови, що буде збережено велика кількість життів українських воїнів.

"Потім, звісно, для повернення цього населеного пункту доведеться втратити багато військових. Поки ситуація дозволяє тримати населений пункт – його варто тримати, але життя військових – це пріоритетна задача", – пояснив офіцер НГУ.

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж"

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр

Російські окупанти успішно захопили позиції на висотах біля Часового Яру в Донецькій області, що дозволяє їм контролювати прилеглі райони, повідомив Роман Погорілий, співзасновник проєкту DeepState.

На Бахмутському напрямку ситуація надзвичайно складна, оскільки ворог використовує свої найкращі війська для прориву до Часового Яру, заявив Олег Калашніков, керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України планують відновити контроль над втраченими позиціями одночасно на кількох напрямках. Основне завдання полягає в завданні значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.

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війна в Україні Часів Яр
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