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"Ситуація досить гаряча": росіяни націлились на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
25 березня 2024, 19:16оновлено 25 березня, 20:42
В ЗСУ зазначили, що росіяни застосовують своє елітні підрозділи для прориву оборони українських військових для подальшого захоплення міста Часів Яр.
'Ситуація досить гаряча': росіяни націлились на стратегічне місто - офіцер ЗСУ
Росіяни кинули елітні війська для захоплення стратегічного міста / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на Бахмутському напрямку надзвичайно складна — ворог використовує свої найкращі війська, щоб прорватись до Часового Яру. Просування росіян на цьому напрямку фронту може призвести до окупації Слов’янська та Краматорська. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков

"Ситуація дуже непроста (у районі Бахмута - ред.). Просто безперервні штурмові дії ворога, підкріплені вогневим ураженням артилерією, ствольною, РСЗВ. Тобто на сьогодні ситуація досить таки гаряча", - сказав він.

Калашніков відзначив, що зросла кількість застосувань керованих авіабомб, які ворог скидає на населені пункти та укріплені позиції ЗСУ. Крім того, він описав ситуацію навколо Часового Яру як напружену і складну.

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"Це справді акцент для ворога в його штурмових діях. Він намагається "продавити" нашу оборону, щоб вийти саме на Часовий Яр, який є свого роду "воротами" на Слов'янсько-Краматорську конгломерацію. Тут ми можемо спостерігати, як ворог вводить у бій свої елітні підрозділи", - зазначив пресофіцер.

За його словами на Бахмутському напрямку дії значне угрупування військ противника. Зокрема, російське командування почало перекидати на в район Бахмуту підрозділи з Авдіївського напрямку бойових дій.

Калашніков також зауважив, що у окупантів немає проблем із чисельністю на цьому напрямку, оскільки вони поповнюють свої втрати шляхом мобілізації мешканців окупованого Донбасу

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Сиутація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначено, що російські війська наближаються до околиць Часового Яру в Донецькій області, проте найближчими місяцями ймовірно не загрожують оточенням міста або його захопленням.

Зазначається, що російські сили намагаються просунутися на Часів Яр з трьох напрямків. За словами командира батальйону 92-ї окремої штурмово-десантної бригади для просування на цьому напрямку російські окупанти застосовують хімічну зброю.

Керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомив, що російська окупаційна армія здійснює "потужний ривок" на Часів Яр на Донеччині та концентрує свої сили на сході України.

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війна в Україні Бахмут
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