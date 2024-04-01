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РФ націлилася на чотири міста: ворог підійшов до захоплення ключових висот – експерт

Олексій Тесля
1 квітня 2024, 16:18
З висот відкривається оперативний простір для подальшого просування, каже Роман Погорілий.
Часів Яр
Окупанти атакують Часів Яр / Колаж: Главред, Фото: deepstatemap.live, скріншот

Російські окупанти зуміли зайти на висоти біля Часового Яру Донецької області, звідки можна здійснювати зоровий і вогневий контроль над прилеглими районами, заявив співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Часів Яр - це насамперед висоти. Це дуже великий зоровий і вогневий контроль навколишніх населених пунктів, які знаходяться навколо міста. А це також наші позиції і території, на які ми повинні не пускати ворога", - наголосив він у коментарі Фокусу.

Експерт пояснює, що з висот відкривається зоровий контроль Костянтинівки, а також оперативний простір для подальшого просування ворога.

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"Часовярівські висоти - це стратегічне місто, яке має вагу за рахунок висот. Ворога не можна було не те, що пускати, а навіть підпускати до міста. У нас був шанс вибудувати там потужну оборону, підготуватися, щоб цього не сталося", - констатує він.

Аналітик переконаний, що поки що не варто припускати, чи матимуть росіяни подальші успіхи в районі Часового Яру. Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ - це глобальні цілі для ЗС РФ, тому що вони хочуть вийти на адмінмежі Донецької області.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Деталі боїв за Часів Яр

Як уточнив він у коментарі Radio NV, окупанти просунулися на схід до населеного пункту Іванівське.

"Тобто вони зайшли на висоту, яка знаходиться на північ від села, що ставить у неприємну ситуацію, як бійців, які знаходяться в селі, так і логістику. Там зараз тривають заходи щодо стримування ворога, стабілізації ситуації, але вона залишається складною", - пояснив аналітик.

Він зазначив, що ворог там активно втрачає велику кількість своїх сил, зокрема техніки, піхоти.

"Відповідно, вони вдаються до обстрілів, зокрема Часового Яру, як авіаційними бомбами, так і артилерією, іншими засобами вогневого ураження, бо в них працює типова їхня тактика: не можеш узяти, руйнуй, нищи, зрівнюй усе з землею, чим вони й займаються", - додав Погорілий.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки і знищити колону РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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