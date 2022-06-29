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Кремль недооцінив Україну, і це дало нам фору - Зеленський

29 червня 2022, 10:56

Якби в РФ розуміли, що Україна буде так сильно чинити опір вторгненню, то готувалися б до війни ще масштабніше.

Зеленський
Зеленський назвав одну з причин, чому бліцкриг РФ провалився / president.gov.ua

І Росія, і ті західні експерти, які прогнозували, що Київ впаде за три дні, загалом недооцінювали Україну. У цьому є і позитивна сторона. Оскільки в іншому випадку РФ готувалася б до вторгнення масштабніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну, все по-різному, на різних рівнях. Я думаю, що це з одного боку позитив, тому що якби знали, що я залишуся, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голими руками свої будинки, якби вони знали, вони б готувалися до цієї війни ще масштабніше", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що ця недооцінка України його не ображає.

"Я думаю, навпаки, це дало нам фору. Саме той час, який нам знадобився, щоб бити ворога, деокупувати нашу державу", - зазначив президент.

Коментуючи прогнози західних розвідок, Зеленський зазначив, що дуже складно, маючи факти, оцінити здатність українців виживати.

"Це складно оцінити, якщо це не стосується тебе особисто, якщо не твою дитину вбивають або не твій будинок горить. Дуже складно оцінити, як ми поводимося в таких складних ситуаціях. Деякі люди були в шоці, в шоці й боролися, звичайні люди, не військові. Тому поки це з тобою не відбувається, складно сказати, як ти будеш реагувати", - додав він.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олексій Мельник прогнозує, що у війні Росії проти України настає нова фаза або черговий переломний момент. Він полягатиме в тому, що в міру надходження важких озброєнь і підготовки резерву може наступити спочатку паритет, а потім не лише кількісна, але й якісна перевага на боці України.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
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