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"Бан" на церкву ФСБ: Зеленський підписав ключовий закон, яке покарання для УПЦ МП

Яна Ставська
24 серпня 2024, 11:40
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Закон, ухвалений Радою та підтриманий президентом, передбачає тривалу бюрократичну процедуру, яка передуватиме остаточній забороні московської церкви.
Заборона УПЦ МП - що передбачає новий закон / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності афілійованих з Москвою церков. Як неодноразово писали ЗМІ, ідеться, зокрема, про заборону УПЦ Московського патріархату.

Відповідне повідомлення зʼявилося на сайті парламенту 24 серпня.

Вказується, що держава визнає "право релігійного центру на його підлеглість будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, крім релігійних організацій на території країни-агресорки" (на зараз - Росії).

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Така релігійна організація, згідно з текстом законопроєкту, може бути припинена за рішенням суду, але у кількох випадках:

  • коли на її канонічні та організаційні питання впливає "релігійний центр" з Росії;
  • коли "релігійний центр" має можливість впливати через афілійовані церкви на управлінські рішення та /або на діяльність релігійної організації, що діє в Україні.

У разі встановлення ознак афілійованості центральний орган виконавчої влади у сфері релігії виносить припис про усунення порушень і скеровує його релігійній організації.

Отримавши припис, релігійна організація зобовʼязана усунути усі порушення протягом 30 днів. Якщо цього виконано не буде - релігійну організацію визнають таку, що афілійована з Росією, а держмайно, яким вона користується, повернуть державі.

Після цих процедур держава має право звернутися до суду з позовом припинити діяльність відповідної релігійної організації на території України.

Списки з усіма афілійованими з Росією церквами та організаціями будуть публікуватися на окремому вебсайті.

Що таке Православна церква України?

Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

УПЦ МП в Україні - головне про заборону

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Експертна комісія визначатиме, чи є у релігійних організацій зв'язок з Росією, якщо так - даватимуть 9 місяців, щоби припинити ці зв'язки.

Які зміни відбудуться із прийняттям цього закону:

  • обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;
  • визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;
  • надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;
  • визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;
  • надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

До слова, низка священнослужителів УПЦ МП різного рівня "палилися" на підтримці агресії Росії проти України і навіть ставали колаборантами на окупованих територіях, допомагаючи окупантам тероризувати і вбивати цивільних українців.

На початку грудня 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

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Верховна Рада Володимир Зеленський УПЦ МП РПЦ Заборона РПЦ в Україні
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