'Світла не буде': найближчі 8 тижнів ситуація із дефіцитом в Україні буде складна

Сергій Коваленко пояснив, що зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України

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Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що Україна критично потребує генерації електроенергії, ми залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня.

"Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор. В найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складана. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання. Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури й інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює", - наголосив Сергій Коваленко. відео дня

Крім того, графіки відключення світла в столиці як були розділені на зони - біла, сіра та чорна - так і будуть залишатися.

"Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не разраховувати. У білій зоні світло повинно бути. Якщо нема, то треба заповнити електронну заявку на сайті мереж. Може аварія, може помилка, може відмова обладнання, може бути що завгодно. Колеги забирають та аналізують. Якщо вам хочеться уточнити якісь питання за вашою адресою, то краще в приватні писати ОСР", - наголосив Коваленко.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Києві та 11 областях зросли обсяги обмежень світла. В одній з областей України застосували аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Причина - недостатня ефективність вже застосованих заходів.

22 червня РФ вдарила по об'єктах енергетики у 2 регіонах. Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено 2 енергооб'єкти на території Львівської та Запорізької областей, зазначили в Укренерго.

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