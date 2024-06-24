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У Києві та 11 областях зросли обсяги обмежень світла: де діють аварійні відключення

Руслана Заклінська
24 червня 2024, 14:49
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В одній з областей України застосували аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві та 11 областях зросли обсяги обмежень світла: де діють аварійні відключення
Відключення світла в Україні 24 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Дніпропетровській області з 13:00 запровадили аварійні відключення електроенергії. У багатьох областях збільшили обмеження до вечора. Про це повідомило "Укренерго".

За даними компанії, у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 запровадили збільшений обсяг обмежень споживання світла.

"Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання", - зазначили в повідомленні.

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У Києві та 11 областях зросли обсяги обмежень світла: де діють аварійні відключення
Як зеокономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Атаки РФ по енергетиці України - ситуація зі світлом

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, атаки зазнали об'єкти Укренерго в західних та південних регіонах. Внаслідок обстрілу на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків, яких доставили до лікарні.

Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна активно готується до зими і робить все можливе, щоб мінімізувати відключення електроенергії. Хоча їх уникнути важко через серйозні пошкодження.

Як повідомляв Главред, російські війська почали атакувати сонячні електростанції в Україні. Знищено об'єкти з загальною потужністю понад 9 гігават, розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

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свет Укренерго відключення світла
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